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銀行存摺還在刷？網曝：久沒刷交易百筆後 領不到錢

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台銀存摺。記者徐兆玄／攝影
圖為台銀存摺。記者徐兆玄／攝影

現今數位銀行相當普遍的情況下，您還在頻繁使用銀行或郵局存摺嗎？網友昨(12)日在PTT上問卦，討論「現在應該很多人沒在刷簿子吧？」坦言因為久久用一次，存摺都不知道丟去哪了，現下快過年了要去臨櫃領新鈔，正在尋找存摺的蹤影。

原PO表示，現行90%的交易行為都可以數位化取代掉，無論是臨櫃提款或是薪轉存褶，會一直保留著存摺可能有兩個原因，一是「老人真的很害怕銀行的錢會不見」，寧願相信自己手中刷的簿子或記錄，曾在銀行當櫃員的表妹就分享過，一名長輩因為存摺遺失，「於是變成了手寫交易明細…」，每次存錢就會自帶筆記丟給表妹，理由無他，只是擔心「如果哪天電腦錯誤歸零，不就完蛋了。」

至於為何長輩會如此擔心錢不見，原PO則認為是一種心理上的「還好我有症侯群」，只要向對方說明以後用得到，就很容易讓這些人覺得「嗯！還好我有」的類似「超前部署」的感覺。

第二個原因，是出在法規沿革。銀行法在民國74年前，規定「本法稱活期存款，謂存款人憑存摺隨時提取之存款。」爾後修法成「本法稱活期存款，謂存款人憑存摺或依約定方式，隨時提取之存款。」在法規沿革的背景下，雖未規定開立帳戶一定要用存摺，但銀行法修法不限存摺時，只為了加開方便之門。

原PO認為，若想正式淘汰存摺的話，可在下次修法時，把存摺兩字拿掉，另規定提款不要綁存摺，其次就是用時間來「慢慢帶走大部分堅持只用存摺的人。」

針對原PO想淘汰存摺的想法，有網友提醒，若不是純網銀的話，存摺還是要留，否則數位或ATM交易百筆之後，金融卡或線上數位銀行將會無法使用。且有過來人分享，若沒實體一筆筆刷本子紀錄，在辦理貸款時還需另調資料，在流程上會變得很麻煩。

也有網友留言表示，「老人有這種想法，很大原因是經歷過戰爭跟逃難期。」但也有網友認為，存摺真的超沒用，難得去一次銀行便是狂補登，刷到櫃檯妹的臉超臭，有人認為：「存摺就算了，太久沒刷縮成一筆是什麼爛設定？」

數位帳戶 網路金融

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