奇怪怎經常流鼻血？ 醫師從他鼻內夾出這個東西...

1名61歲原住民最近經常流鼻血， 原本不以為意，後來到長安醫院耳鼻喉科就診，醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，才發現原來他的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭，並以長柄鼻咽器械才順利將水蛭從男子鼻裡夾出，終結他長達數月的流鼻血的不適症狀。

林恆甫說，生活在水中的水蛭幼體，會利用對溫度和光線變化的敏感，迅速發現與水源接觸的動物，並寄生在牠們身上。患者在山上工作，經常飲用山泉水，可能因此誤將水蛭幼體食入，寄生在鼻咽部吸血且愈長愈大。所以將水蛭從他的鼻孔裡揪出來之後，連患者本人都覺得難以置信，因為他自己也不知道水蛭是何時進入自己鼻子裡的。

他說，水蛭除了在鼻腔中寄生，也曾被發現寄生在口腔、呼吸道、眼球周圍、肛門、陰道和尿道等由黏膜覆蓋的部位。寄生的水蛭會愈長愈大，進而造成呼吸不順暢、有異物感、經常流鼻血、鼻子有搔癢感覺等症狀。一旦長時間沒發現，患者一直被吸血，容易造成貧血及過敏反應。