快訊

重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

案838醫師沒去過大江購物中心？鄭文燦：案839護理師有去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇怪怎經常流鼻血？ 醫師從他鼻內夾出這個東西...

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭。圖／長安醫院提供
台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭。圖／長安醫院提供

1名61歲原住民最近經常流鼻血， 原本不以為意，後來到長安醫院耳鼻喉科就診，醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，才發現原來他的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭，並以長柄鼻咽器械才順利將水蛭從男子鼻裡夾出，終結他長達數月的流鼻血的不適症狀。

林恆甫說，生活在水中的水蛭幼體，會利用對溫度和光線變化的敏感，迅速發現與水源接觸的動物，並寄生在牠們身上。患者在山上工作，經常飲用山泉水，可能因此誤將水蛭幼體食入，寄生在鼻咽部吸血且愈長愈大。所以將水蛭從他的鼻孔裡揪出來之後，連患者本人都覺得難以置信，因為他自己也不知道水蛭是何時進入自己鼻子裡的。

他說，水蛭除了在鼻腔中寄生，也曾被發現寄生在口腔、呼吸道、眼球周圍、肛門、陰道和尿道等由黏膜覆蓋的部位。寄生的水蛭會愈長愈大，進而造成呼吸不順暢、有異物感、經常流鼻血、鼻子有搔癢感覺等症狀。一旦長時間沒發現，患者一直被吸血，容易造成貧血及過敏反應。

林恆甫呼籲，切勿飲用不乾淨的山泉水及溪水，因為其中可能都有大量水蛭幼蟲，若是不慎飲用，可能導致幼蟲進入呼吸道或鼻腔，並在人體寄居。吸附在鼻腔黏膜上不斷吸血長大。若再讓水蛭長住鼻腔內，腐蝕鼻腔黏膜，鼻子易出現大面積糜爛，經常鼻出血，後患無窮。一旦發現鼻腔有異狀，應立即到醫院就診找出病，千萬不要拖延。

台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭，並用器械夾出。圖／長安醫院提供
台中市長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，發現患者的鼻子後鼻咽部寄生了一條長約5公分的水蛭，並用器械夾出。圖／長安醫院提供

水蛭 患者 原住民

延伸閱讀

吃到沒熟的豬肉會怎麼樣？ 恐怕不是拉肚子而已！醫曝「驚人下場」

BL男男吻太激烈竟流鼻血！同居太親密「感覺到就吻」

國小女童滿口蛀牙還膿傷 竟是「鼻噴劑」惹禍

王一博「有翡」3大金句撩趙麗穎 「碰鼻殺」閃爆被虧噁

相關新聞

銀行存摺還在刷？網曝：久沒刷交易百筆後 領不到錢

原PO表示，現行90%的交易行為都可以數位化取代掉，無論是臨櫃提款或是薪轉存褶，會一直保留著存摺可能有兩個原因，一是「老人真的很害怕銀行的錢會不見」，寧願相信自己手中刷的簿子或記錄，曾在銀行當櫃員的表妹就分享過，一名長輩因為存摺遺失，「於是變成了手寫交易明細…」，每次存錢就會自帶筆記丟給表妹，理由無他，只是擔心「如果哪天電腦錯誤歸零，不就完蛋了。」

苗栗縣1.7度低溫！ 吳德榮：不排除連續4波寒流機率

根據中央氣象局觀測資料顯示，苗栗縣國一S123K測站今天上午6時14分只有1.7度，苗栗縣造橋上午6時1.8度，桃園市大...

文化部百億文創青創貸款 累積近500件申貸金額7億

文化部去年9月23日宣告啟動100億文創青創貸款方案，鼓勵創業青年勇敢圓夢，截至12月底，文策院收到2000多件諮詢，收...

肺癌及早發現是關鍵 男子不抽菸竟因空汙罹癌靠這檢出

南投縣埔里鎮吳姓男子日前赴台中榮總埔里分院進行全身健康檢查，意外發現其肺部有1.5公分結節，吳男對於自身不抽菸卻罹患肺的...

白斑影響美觀 中國附醫植皮手術成果佳登國際期刊

白斑影響美觀，傳統治療方式容易留下永久色差、疤痕，治療過程疼痛不適。中國醫藥大學附設醫院美容醫學中心利用「表皮移植株儀」...

奇怪怎經常流鼻血？ 醫師從他鼻內夾出這個東西...

1名61歲原住民最近經常流鼻血， 原本不以為意，後來到長安醫院耳鼻喉科就診，醫師林恆甫透過鼻腔內視鏡檢查，才發現原來他的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。