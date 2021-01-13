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52歲女右腿痠痛 竟是肉癌上身

中央社 / 台南13日電

52歲張姓女子因右腿痠痛就診，卻意外發現右腿及肺部有腫瘤成大醫院影像及切片證實，張女右腿軟組織肉癌合併肺部轉移。

成大醫院腫瘤醫學部腫瘤內科醫師黃盈慈今天指出，張女確診肉癌後，成醫決定跨部門整合醫療資源，協調治療先後次序，先進行4次前導性化學治療，影像評估右腿及肺部腫瘤確實縮小後，骨科和胸腔外科再進行右腿腫瘤和肺部轉移的切除手術

目前張女術後調養中，後續將就右腿原發部位進行放射治療，以加強局部控制，並完成化學治療療程，期能達到消除腫瘤的狀態。

黃盈慈表示，肉癌是惡性腫瘤中較少見的癌別，大約僅占1%，治療非常複雜，包括手術切除、抗癌藥物及放射治療，需要多專科診療團隊共同會診，提供專屬治療計畫，並減少與治療相關的併發症及後遺症。

肉癌分成「惡性骨腫瘤」和「軟組織肉癌」；惡性骨腫瘤較常見於兒童及青少年，主要長在骨頭部位，尤其是上下肢的長骨或骨盆；軟組織肉癌一半以上發生在成年人，身體任何部位都有可能，常見的是肢體、軀幹、頭頸及後腹腔。

黃盈慈說，肉癌種類非常多，大多數肉癌致病機轉不明，少數和遺傳、環境（輻射暴露）等因素有關，常見轉移部位是肝臟和肺臟。

她提醒，若發現身上逐漸變大的不明腫塊，應尋求醫療評估，早期診斷及治療。

腫瘤 成大醫院 手術

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