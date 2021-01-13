許惠恒接掌台北榮民總醫院 15日交接

台北榮民總醫院院長懸缺多時，今正式確定由中榮院長許惠恒接任並於1月15日上午布達交接。北榮今天發出正公文，新任院長由台中榮總院長許惠恒調任，自1月16日生效。

院長布達交接宣誓典禮則預計於1月15日上午8時半在北榮中正樓四樓行政會議室舉行，參加人員包含北榮各分院院長、台北市立關渡醫院院長及北榮一級單位主管。

記者上午致電許惠恒，他僅低調表示，上午在看診，尚未看到公文；但北榮方面則證實有此公文。

據了解，許惠恒今天上午已一一跟台中榮總個科室醫師拍畢業照，還有醫師拿著許惠恒跟中榮醫師們合寫的「哈佛教你領導醫療變革：臺中榮民總醫院的實戰案例」簽名留念，為帶領這六年中榮畫下美好的句點。

許惠恒是國內知名糖尿病治療權威，早年出身三總擔任主治醫師，20多年前轉任中榮新陳代謝科主任，一路做到內科部主任、副院長及院長，接掌台中榮總六年，行事穩健，風評佳。