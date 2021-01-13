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建商雙側髖關節壞死沾黏煎熬7年 微創置換手術重獲新生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
1名64歲建商兩腳兩邊髖關節股骨頭壞死，求助嘉義長庚關節重建科主任黃贊文，接受雙側「正前開微創髖關節置換手術」，手術當天下午麻藥一退，就難掩興奮心情的在病房走來走去。圖／嘉義長庚提供
1名64歲建商兩腳兩邊髖關節股骨頭壞死，求助嘉義長庚關節重建科主任黃贊文，接受雙側「正前開微創髖關節置換手術」，手術當天下午麻藥一退，就難掩興奮心情的在病房走來走去。圖／嘉義長庚提供

1名64歲建商為工作常喝酒應酬，8年多前兩腳髖關節越來越不舒服，晚上痛到無法入睡，起先在診所拿止痛藥吃，發現酒喝多一才能睡，沒想到卻是惡夢開始，越來越多酒和止痛藥未減輕症狀，反而陷入惡性循環，還因胃潰瘍及腎功能變差變成醫院常客，後到醫院診斷出兩邊髖關節的股骨頭壞死。

患者求助嘉義長庚關節重建科主任黃贊文，接受雙側「正前開微創髖關節置換手術」，手術當天下午麻藥一退，就難掩興奮心情的在病房走來走去。

黃贊文說，這名病人到門診拄拐杖小碎步走路，看診站著靠在桌緣講話，原以為病人只是客氣，後來才知道他有7年沒辦法好好坐著，經近1個小時討論和解釋，才鼓起勇氣決定手術。

之前有醫師建議他接受人工髖關節置換手術，不過鄰居說有人開刀變殘廢，嚇得他不敢接受手術，沒想到兩邊髖關節越來越不能動，最後整個沾黏起，7年來不僅沒辦法好好坐著，連穿褲子時都得用怪異的姿勢跪著穿，讓他對人生感到絕望，後來他姪子分享自己股骨頭壞死經手術重建後又能爬山運動享受人生，鼓勵他接受治療。

黃贊文指出，髖關節股骨頭壞死好發在30至50歲，除創傷外，酗酒是年輕男性最常發生原因，有70%病人會發生在雙側。發生初期因股骨頭壞死未完全塌陷變形，可進行保留股骨頭手術；若股骨頭壞死進展到末期，治療方式使用人工髖關節置換手術。

如果病人本身的骨頭發育不良，或外傷導致骨頭變形、骨頭遺留有手術的鋼釘、鋼板或患有病態肥胖等，則不合適進行「正前開微創髖關節置換手術」。黃贊文提醒民眾，若有髖關節疼痛的症狀時，應儘早尋求專業醫師診斷及治療。

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