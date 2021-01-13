聽新聞
test
0:00 / 0:00
今晨各地因這原因爆冷！ 逐日回暖但入夜驟降到11度
天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，這波寒流昨晚逐漸減弱，不過輻射冷卻效應，使得今天清晨的感覺甚至比昨天更冷，桃竹苗部份地勢較高的空曠郊區平地，甚至降到只剩下2度左右。今天全台各地白天的氣溫，將在陽光的照射下回到20度左右，北部和東北部稍低，中南部和東南部則稍高。
他說，雖然有陽光，有風的時候還是會覺得冷，而且入夜之後的降溫速度也很快，今天晚上到明天清晨，全台各地的低溫還是會降到只剩下11到13度左右，要特別注意保暖，雖然冷空氣逐漸減弱，但是仍然需要一點時間讓氣溫恢復。
明後天全台各地持續晴朗穩定，氣溫也會逐漸回升。賴忠瑋說，周五晚上將再有一波冷空氣南下，風向再轉為東北風，周六及周日各地氣溫將明顯下降，北部和東北部轉濕冷。
賴忠瑋表示，接下來這波冷空氣的強度相對較弱，但是仍會讓北部和東北部的氣溫降到10度，南部和東南部降到11到13度左右，接近寒流的等級。氣溫降幅最明顯的時間是周六，氣溫最低的時間則是下周一清晨，周二才緩慢回升。這波冷空氣的水氣不算多，不過迎風面的北部和東北部在周末仍會有陣雨，下周一水氣就會明顯減少。
今天中南部要留意空氣品質，由於風速轉弱，風向也逐漸轉為偏東北東風，中南部的擴散條件不佳，今天清晨嘉義以南到屏東有許多地方的AQI指數都超過150，達到對所有族群不健康的紅色警示等級，預計明後天中南部也仍有對敏感族群不健康的橘色提醒等級，敏感患者要特別留意。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言