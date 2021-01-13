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苗栗縣1.7度低溫！ 吳德榮：不排除連續4波寒流機率

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據中央氣象局觀測資料顯示，苗栗縣國一S123K測站今天上午6時14分只有1.7度，苗栗縣造橋上午6時1.8度，桃園市大溪永福今天上午6時2.1度，今天前10名低溫平地測站都低於3.0度。圖／取自氣象局網站
根據中央氣象局觀測資料顯示，苗栗縣國一S123K測站今天上午6時14分只有1.7度，苗栗縣造橋上午6時1.8度，桃園市大溪永福今天上午6時2.1度，今天前10名低溫平地測站都低於3.0度。圖／取自氣象局網站

根據中央氣象局觀測資料顯示，苗栗縣國一S123K測站今天上午6時14分只有1.7度，苗栗縣造橋上午6時1.8度，桃園市大溪永福今天上午6時2.1度，今天前10名低溫平地測站都低於3.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨各地晴朗，強輻射冷卻作用超過大氣回暖的幅度；許多地方皆已創下入冬以來的最低氣溫紀錄。

他說，今天至周五大陸高壓東移，各地晴朗無雲，因長、短波輻射的作用，白天陽光(短波)加熱，夜間地表(長波)散熱，形成極大的日夜溫差；今天白天北台灣高溫升至22度，中南部25度以上，日夜溫差將近20度。周四、周五氣溫逐日回升，白天有和煦冬陽、各地高溫可達25度以上，夜間仍偏冷、低溫約在10至12度；日夜溫差常達15度之多，年長者及有心血管疾病者，要特別注意衣著的調整。

他表示，周六東北季風挾冷空氣南下，氣溫遽降，迎風面轉有局部雨；周日北台天氣濕冷，各地氣溫續降，當晚北台灣平地最低氣溫約降至10度。

吳德榮說，下周一晨北台灣再降至9度左右，氣象局(公園路)的最低氣溫約可降至11度左右。故這波冷空氣模擬雖為強烈大陸冷氣團，但有不確定性，故不能排除其成為連續第4波寒流的機率，需持續觀察。

下周一白天起至周二冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升；西半部天氣穩定，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮 氣象局 低溫

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