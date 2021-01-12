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寒流過境農損破億元 屏東縣、蓮霧最慘

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
此次寒害受損最嚴重作物主要為蓮霧，被害面積361公頃、損害程度29％、換算無收穫面積105公頃。本報資料照片
此次寒害受損最嚴重作物主要為蓮霧，被害面積361公頃、損害程度29％、換算無收穫面積105公頃。本報資料照片

農委會發布109年12月30日至110年1月12日寒流農業災情報告，經農糧署、畜牧處及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物估計損失計1億943萬元，損失最嚴重的縣市及作物為屏東縣及蓮霧，分別損失6542萬元、6904萬元。

縣市受損情形以屏東縣損失6542萬元、占60%最嚴重，其次是雲林縣損失1613萬元、占15%，澎湖縣損失756萬元、占7%，嘉義縣損失584萬元、占5%、高雄市損失420萬元、占4%、彰化縣損失420萬元、占4%，台南市損失239萬元、占2%。

農產損失部分，估計損失金額約7334萬元，農作物被害面積536公頃，損害程度23％，換算無收穫面積124公頃，受損最嚴重作物主要為蓮霧，被害面積361公頃、損害程度29％、換算無收穫面積105公頃，損失金額6904萬元，其次為甘藍、番荔枝、洋香瓜及結球白菜等。

漁產損失金額總計3606萬元，受損漁產主要為文蛤池混養虱目魚受損668公頃，受損金額2179萬元，其次為海鱺、午仔魚、虱目魚（專養）、淡水長腳蝦及龍虎斑等。另外，畜產損失金額總計2.5萬元，主要為桃園市受損鵝500隻。

屏東縣 淡水

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