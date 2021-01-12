羽絨外套丟洗衣機拿出竟慘成「蠶寶寶窩」？ 網曝一妙招解救

洗羽絨外套竟洗出蠶寶寶窩？一名女網友在臉書發文求助，她表示將羽絨外套丟進洗衣機洗後拿出，竟成了「一球一球的結石分布各隔層」，讓她相當焦急該如何解救。網友們看到羽絨外套洗過後的慘況卻也忍不住笑意，直呼「你是在養蠶寶寶嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文求救，她表示日前將羽絨外套丟進洗衣機清洗，沒想到洗好拿出來後卻赫見「羽絨外套像是結石般，一球一球分布各隔層」，讓她相當焦急哭喊，「請問這件羽絨外套還有救嗎？」

貼文一出，立刻引起網友熱議，雖然同情原PO，但許多網友看到照片後仍忍不住笑意，直呼「你是在養蠶寶寶嗎？」、「在等幾天就孵化了，還會有更多蠶絲」，也有曾遇過相同慘況的網友表示，「我們家的也是放到洗衣機之後變這樣」、「要用滾筒洗衣機洗，不然就會變一坨一坨」。

其中，有一名好心網友就給出解救辦法，指出把這件羽絨外套鋪平後，左右手分別拿著衣架，用巧力拍打羽絨外套表面約15分鐘，將羽絨外套打至正常蓬鬆即可，並提醒羽絨外套的布料是化纖塑膠纖維，遇高溫就變形嚴重會融化退色，切勿用高溫烘衣！