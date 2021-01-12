國際藝術節預約春天 10檔節目有想像

「想像」1千年後的人類食物樣貌？「想像」人與不同物種間的情愛？台中國家歌劇院今年春季推出的「2021台灣國際藝術節」（2021NTT-TIFA），充滿真實之內與真實之外的想像。10檔節目攜手台灣與國外藝術人才與團體，共同演繹穿越時空與人際界限的可能。

這10檔劇目包括國光劇團「狐仙」、丞舞製作團隊與琉森舞蹈劇場的「愛麗絲」、阮劇團的「十殿」、無獨有偶的「穿越真實的邊界」、台中歌劇院與台北表藝中心共同製作的「複眼人」、瑞克．米勒的「爆發年代」、拚場藝術撞擊「靈蹤」、黃祤工作室的「小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館」等。

台中歌劇院總監邱瑗表示，面對新冠肺炎疫情延續，有三檔國外團體的演出受限於往返的隔離限制等因素無法前來，只能期待在今年秋季或明年初再請他們前來。在防疫措施下，歌劇院也不顧疫情是否影響票房，仍推出今年重要的國際藝術節，結合藝術與科技，為觀眾帶來「想像」的各種可能。

國光劇團的狐仙源自聊齋與日本漫畫的除妖怪譚。製作人張育華表示，此劇雖是12年前舊作，但融合多媒體科技，從動漫與視覺化網路世代的思維切入，重新呈現於舞台；更以跨物種的愛、跨世代與跨性別的思考，重新注入新意。

「愛麗絲」為跨國共製的一場劇，將原本色彩瑰麗的愛麗絲夢遊仙境注入東方禪意的水墨元素；面對科技對現代人的衝擊，「小螞蟻與機器人」從試圖調和藝術、生活與科技，透過與親子的互動，呈現未來人類的生活與不同的飲食趨向。2021NTT-TIFA國際藝術節活動，將自3月19日至6月6日陸續演出。

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