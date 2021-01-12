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帶領陽大附醫蛻變重要推手 前院長羅世薰獲頒榮譽縣民

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
陽大附醫副院長張克昌體貼細心，帶領醫護人員對抗新冠疫情。圖/醫院提供
陽大附醫副院長張克昌體貼細心，帶領醫護人員對抗新冠疫情。圖/醫院提供

國立陽大附醫前院長羅世薰教授及張克昌副院長將於本月退休，院方為感謝兩人長年對醫院及地方醫療的付出，今天舉辦感恩會，而縣政府為了表彰羅世薰20年來推動陽大硬體改建及醫療水準提升的重大貢獻，也特別由縣長林姿妙贈予「榮譽縣民」證，未來兩人仍會繼續留在陽大看診。

前院長羅世薰教授與副院長張克昌是陽大附醫升格蛻變的重要推手，兩人分別是本月中及月底退休。羅世薰是國立陽明大學第一屆畢業生，民國79年間曾到員山榮民醫院短暫服務，陽大前院長唐高駿是他同學，民國90年力邀來羅到醫療資源不足的宜蘭，接下外科主任，從此與宜蘭結下不解之緣。

宜蘭醫院於97年改制陽明大學附設醫院，羅世薰民國100年接下院長一職直到107年9月，這段期間也是宜蘭醫院從沒沒無聞的區域醫院，轉型到現在的國立陽明大學附設醫院，成為一所區域級的教學醫院。

院長楊純豪今天致詞時說，羅世薰當時如果選擇在台北服務，可能成為非常有名的外科名醫，但他下鄉到宜蘭服務，20年來一路帶著陽大附醫成長進步。

縣長林姿妙表示，羅院長任內7年間，面臨蘭陽院區興建計畫預算遭巨幅刪減，他帶領團隊克服種種難關，使蘭陽院區得以在民國101年3月24日動工，105年3月31日終於完工，「這是陽明大學第一個親手完成的院區，用最少經費完成宜蘭人長年的期待，對縣民而言意義非凡」，特別頒贈榮譽縣民證。

副院長張克昌形容自己是「少小離家老大回」，他民國57年離開宜蘭，96年回來，也是前院長唐高駿延攬返鄉服務，歷經耳鼻喉科主任，秘書，副院長等職，在這次新冠疫情期間，幸好有他掌管蘭陽檢疫所，帶領醫護抗疫的重責大任。院長楊純豪說，體貼細心的張副院長，好EQ，勇於任事，認真盡責，有他在讓人很安心。

院方表示，「大多數的人是看到希望才堅持下去，而羅院長是因為堅持才看到希望」，由於羅世薰教授這份執著的堅持，讓他在最困難的條件下堅持興建陽大醫院蘭陽院區，創下新里程碑，提升宜蘭醫療品質，他不僅是陽大傑出校友，更是醫界的典範與楷模，榮譽縣民當之無愧。

國立陽大附醫前院長羅世薰在宜蘭服務20年，帶領醫院蛻變，今天獲縣長林姿妙頒贈榮譽縣民殊榮。記者戴永華/攝影
國立陽大附醫前院長羅世薰在宜蘭服務20年，帶領醫院蛻變，今天獲縣長林姿妙頒贈榮譽縣民殊榮。記者戴永華/攝影
陽大附醫前院長羅世薰教授帶領陽大附醫蛻變，今獲頒榮譽縣民證。圖/醫院提供
陽大附醫前院長羅世薰教授帶領陽大附醫蛻變，今獲頒榮譽縣民證。圖/醫院提供
陽大附醫副院長張克昌擁有好EQ，他熱愛戶外攝影 。圖/醫院提供
陽大附醫副院長張克昌擁有好EQ，他熱愛戶外攝影 。圖/醫院提供
縣長林姿妙感謝陽大附醫副院長張克昌，長年來對於在地醫療的付出與貢獻。記者/戴永華攝影。
縣長林姿妙感謝陽大附醫副院長張克昌，長年來對於在地醫療的付出與貢獻。記者/戴永華攝影。

林姿妙 疫情 榮民

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