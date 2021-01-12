大型寵物平日也可搭捷運？北捷6月將研議鬆綁

農曆年即將到來，不少民眾準備帶著寵物返鄉或旅遊，度過春節假期，但北市議員許淑華接獲民眾陳情，指飼養大型寵物的飼主， 想要搭乘捷運的話，就算自備大型寵物車（尺寸長、寬、高總和介於176至210公分），僅能於假日在紅線26個車站出入，十分不方便，希望北捷能開放路線，並讓大型寵物車於明日也能搭乘捷運；北捷回應，目前仍依照規定攜帶寵物上車，針對上述反映，將在今年6月進行研議。

許淑華指出，飼養大型寵物的民眾，若想搭乘捷運，只能在假日且僅限淡水信義線的26個車站進出（不包含台北車站及大安站），有民眾反映，家住捷運南京三民站路近，若要帶毛小孩搭乘捷運，得先搭乘寵物友善計程車至捷運中山站，才能搭乘捷運。

「但都搭計程車了，還不如直接搭到目的地」，許淑華表示，北捷針對大型寵物的限制，讓飼主只能另尋其他方法帶毛小孩出門。為了解決飼主不便，建議北捷考量開放平日大型寵物車進出使用，但可限制尖峰時段不可搭乘，並開放其他捷運路線如松山線或文湖線，打造友善動物城市。

對此，北捷回應，會限制大型寵物搭乘淡水信義線，是因去年1月4日有試辦讓大型寵物車上捷運，經半年試辦期，並搜集民眾意見，才在去年7月25日開放淡水信義線全縣（台北車站及大安站除外）。未來每年將定期檢討是否開放，今年預計於6月進行檢討作業。

另外，考量文湖線及環狀線為中運量系統，車廂空間及走道不如高運量電聯車寬敞，因此，中運量系統比照自行車上捷運，並不開放大型寵物車上捷運。

2005年為避免禽流感疫情發生及蔓延，一律禁止乘客攜帶禽類動物搭乘大眾運輸，但經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局長期監測後，近年來未發現有寵物鳥感染禽流感案例。

為解決乘客需求，從去年9月1日起，開放民眾攜帶小型寵物鳥搭乘捷運及公車，但須將寵物裝於長55公分、寬45公分、高40公分寵物籠或小容器內，且包裝完固，無糞便、液體漏出，頭尾四肢均不可露出，每位乘客限帶1隻。

而經濟類家禽，如雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉及鴕鳥等，因目前國內仍有禽流感散發案例，為保障旅客健康，禁止攜帶；另，一般小型寵物則需裝於不超過長55公分、寬45公分、高40公分的寵物箱或中、小型寵物車。