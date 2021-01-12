真的冷翻！煤油熱銷暴增近13倍 中油：買散裝較划算

霸王級寒流讓台灣今年一月上旬出現歷代級低溫，民眾紛紛打開煤油式暖爐，中油表示，相較於去年一月上旬，聽裝煤油銷售量竟然增加了將近13倍！

據氣象局統計，今年一月一日至十日的均溫，台北測站13.85度，是近十年最低；南部地區如台南、高雄，均溫分別為15.19度、17.18度，上次這麼冷要回溯到1986年。

中油發言人張瑞宗表示，統計中油加油站這十天的煤油銷量，聽裝煤油方面，4公升賣出3萬3451桶，20公升賣出2萬6371桶，去年同期分別賣出2723桶與2046桶，相當於成長了12至13倍。另外，由民眾自備容器來購買的散裝煤油，一月上旬有供應的6個加油站據點則賣出12萬6203公升。

中油建議，北部民眾購買煤油，自行攜帶容器至士林文林路站、內湖麗山街站、新店寶橋站、三重區二重站、桃園平鎮新富站、桃園龜山站等6個散裝據點購買，比購買聽裝煤油划算。直接買4公升、20公升聽裝煤油的民眾，若附近加油站沒貨，可留下聯絡資訊，原則上每24小時都會補貨。