台灣燈會副燈曝光 牛年意象、喜鵲、金榜題名全都有

2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市登場，今年除了有雙主燈、六大燈區等規畫外，交通部觀光局今正式發表兩座副燈，分別為新竹公園的水上副燈「竹鵲松風迎春曦」，以及新竹市孔廟前的「犢站金榜」。

觀光局表示，水上副燈「竹鵲松風迎春曦」將在新竹公園麗池中浮躍而出，在燈影音效中閃亮登場，而另一座在新竹市孔廟前的「犢站金榜」，將結合多媒體LED動畫彩幕展現，並設計有「擲包粽（中），求狀元」祈福活動，為民眾帶來吉祥好運，祝福考生們金榜提名。

觀光局說，今年兩座副燈各有不同特色及吉祥意涵。「竹鵲松風迎春曦」副燈，以牛年及新竹市鳥喜鵲結合，兩面造型有代表新竹市地標「迎曦門」的剪影。透過三隻喜鵲振翅飛翔，環繞新竹市樹黑松，帶動躍水而出的錦鯉，譜出迎接曙光穿透迎曦門、擁抱幸福的意象。

座落在新竹公園傍孔廟前的「犢站金榜」副燈，則結合牛年與古代狀元榜首特色，披上紅帔、頭戴狀元帽、手拿象徵智慧的文昌筆，皆以「吉慶符號」之意象，表達出造訪的考生，「初生之犢，登封狀元」之意。

設計上還結合廟宇祈求擲筊，打造「擲包粽（中），求狀元」的祈福活動，完成活動即有機會獲得「包中（粽）手鍊」，並搭配祈福卡，為考生祈福求運，博好彩頭。