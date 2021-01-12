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星巴克「金牛系列」明起開賣！30餘款限量新品320元起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
金牛賀春熊寶寶，售價850元。圖／星巴克提供
金牛賀春熊寶寶，售價850元。圖／星巴克提供

星巴克明起(1月13日)推出全新的新年檔期，包括焦點飲品「煙燻奶油糖風味那堤」，以及2012年及2015年熱銷，今春再度回歸的「福吉茶那堤」。此外，三十餘金牛主題的商品同步開賣。

喜迎金牛年，星巴克以絢麗的金色線條力量牛、花開富貴的人氣牛，以及可愛生動的乳牛為主題，並運用新春開運的紅色系與招財納福的金色系與對比黑，帶來逾三十款的牛年系列商品，邀請大家以牛年新品「牛轉乾坤」。

連假免不了出遊去，星巴克也特別為龍門門市、新竹動物園門市、花蓮和平門市等位於旅遊熱點的門市開發首賣商品，以各門市的獨特門市設計或是意象圖騰轉化於馬克杯及隨行卡上，方便旅客蒐藏紀念。

星巴克從1998年天母地區開設第一間門市至今，已突破500家門市，1月13日也將同步推出「歡慶500+里程碑」系列新品，包括結合醇厚的摩卡與蜂蜜紅柚的香氣，最後點綴上帶有焦糖核果風味的鮮奶油，嘗到多層次風味變化的「可可柚香那堤」；另也推出「歡慶500 Giant Audrey」商品，運用數字500及英文的台灣作為設計，簡潔明瞭地表示出500+里程碑，並於限定門市首賣。

牛奶盒造型馬克杯，售價550元。圖／星巴克提供
牛奶盒造型馬克杯，售價550元。圖／星巴克提供
金牛招財隨身瓶，售價1,400元。圖／星巴克提供
金牛招財隨身瓶，售價1,400元。圖／星巴克提供
金牛迎春馬克杯，售價600元。圖／星巴克提供
金牛迎春馬克杯，售價600元。圖／星巴克提供
金牛撲滿，售價750元。圖／星巴克提供
金牛撲滿，售價750元。圖／星巴克提供
牛奶罐造型馬克杯，售價580元。圖／星巴克提供
牛奶罐造型馬克杯，售價580元。圖／星巴克提供
新竹動物園門市首賣的新竹動物園馬克杯，售價550元。圖／星巴克提供
新竹動物園門市首賣的新竹動物園馬克杯，售價550元。圖／星巴克提供

星巴克 新竹

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