星巴克「金牛系列」明起開賣！30餘款限量新品320元起

星巴克明起(1月13日)推出全新的新年檔期，包括焦點飲品「煙燻奶油糖風味那堤」，以及2012年及2015年熱銷，今春再度回歸的「福吉茶那堤」。此外，三十餘金牛主題的商品同步開賣。

喜迎金牛年，星巴克以絢麗的金色線條力量牛、花開富貴的人氣牛，以及可愛生動的乳牛為主題，並運用新春開運的紅色系與招財納福的金色系與對比黑，帶來逾三十款的牛年系列商品，邀請大家以牛年新品「牛轉乾坤」。

連假免不了出遊去，星巴克也特別為龍門門市、新竹動物園門市、花蓮和平門市等位於旅遊熱點的門市開發首賣商品，以各門市的獨特門市設計或是意象圖騰轉化於馬克杯及隨行卡上，方便旅客蒐藏紀念。