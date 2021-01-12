他停止呼吸心跳近1小時 大千醫護救回彷如重生

一名羅姓男子去年11月因急性心肌梗塞，停止呼吸、心跳近一個小時，過程中苗栗市大千綜合醫院醫護團隊不斷搶救，住院2周健康出院，恢復正常上班，病例相當少見，他彷彿重生，大千醫院今天為他辦理「慶生會」，縣府秘書長陳斌山等人，肯定羅男是苗栗急重症救護能力的最好見證人。

苗栗縣鄉親殷殷期盼縣內醫療急重症救護品質，大千醫院前年底獲衛生福利部核定重度急救責任醫院，今天這場重生「慶生會」別具意義，縣府秘書長陳斌山、衛生局長張蕊仙等人都到場，羅男因上班，由太太蔣春花及親友代表參加，並感謝醫療團隊搶救，讓羅男重獲新生。

羅男去年11月間在家中突感不適昏倒，緊急送到大千急救，到院前失去呼吸、心跳，檢查診斷急性心肌梗塞，歷經近1小時的心肺復甦術（CPR）及電擊，成功恢復心跳及血壓後，立即進行心導管治療，打通阻塞的血管，並接受48小時的低溫療法，住院2周後康復出院。

大千心臟內科醫師江佳鴻指出，羅男有高血壓、糖尿病及膽固醇過高的病史，且有抽菸的習慣，3個多月前曾因反復上腹痛到診所就醫毫無改善，急性心肌梗塞當天早上他覺得胸悶痛、冒冷汗，且突然暈倒，家人第一時間緊急CPR，並送醫持續搶救，成功恢復生命跡象。