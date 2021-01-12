防疫旅館＋安心旅館總數破2.8萬間 房價最低2折起

隨著春節返鄉潮將屆，防疫旅館爆出搶房潮。交通部觀光局長張錫聰表示，目前就是三個方案因應，除了緊急協調各地方政府、旅館公協會，配合需求，增加防疫旅館的數量；另一個方案則是在春節這段期間，以「合意短租」的方式應急，最後則是呼籲旅館業，為了防疫善盡一點新意，把房價做優惠，變成居家檢疫者的家人住進一般旅館。

張錫聰說，成為防疫旅館必須符合指揮中心的指引，也要地方衛生單位、營建單位、觀光單位會勘，從業人員也要職業訓練，需要一點時間。對於防疫旅館，目前是每個房間補助800元，目前全台數量約1萬6千間供給量，目前還可以增加4600多家，後續也會繼續輔導地方政府、各旅館公會再去努力。

張錫聰也提到，另也設計出應急的方式，用短期的使用方式，租斷願意做防疫旅館的旅館業，可以獨棟，也可以分層，居家檢疫者入住也可以和使用者收取房價，空房的部分，由政府保證支出房價，預計可以增加1400多間房間。

觀光局強調，合意短租為應急的方式，實施期間是從1月14日至2月11日止，雙北每間房間房價最高上限5千元，雙北以外旅館，每間房間上限3千元，相關預算支應，由觀光局核發。

張錫聰說，由於居家檢疫一人一戶政策15日即將上路，如果真的訂不到防疫旅館，也可以考慮改成家人入住一般旅館，目前已有部分業者響應，房價最低打到2折，約1500元至3千元左右，其中觀光飯店已有6950間房，若再加上一般旅館，約一萬間房間左右。

張錫聰說，現行防疫旅館約1萬六千多間，若再加上新增的數量，以及短租的防疫旅館、一般旅館，總數約2萬8千多家，後續會再持續努力。