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微量境外汙染午後從北往南傳輸 多地空品亮橘燈
空品監測網表示，今天受寒流影響，環境風場為偏北轉東北風，挾帶微量境外汙染移入，午後汙染物往南傳輸，南部地區位於下風處，擴散條件較差，汙染物可能累積，預計晚間境外汙染影響趨緩。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗、中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
空品監測網說，13日白天起寒流減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差；中部以南位於下風處，且清晨受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積於近地面。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部內陸地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
14日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，中南部地區風速弱，汙染物易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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