台灣珊瑚白化危機 民團籲積極減排

「減排溫室氣體、搶救珊瑚刻不容緩！」台灣珊瑚白化觀測平台召集人陳昭倫12日指出，2020年發生台灣珊瑚大白化事件，使全台損失至少三分之一的珊瑚，是對氣候變遷的一大警訊，呼籲政府即刻全力減排溫室氣體，宣布台灣進入氣候緊急狀態。

珊瑚損失三分之一

「2020年5月底南中國海南部產生的熱水團開始往北推移，在6月中抵達台灣的西南海域後，就不斷加熱東沙、墾丁、小琉球以及澎湖南方四島的珊瑚。」中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚表示，原應帶來降溫效應的夏季颱風沒有發生，讓台灣各地的珊瑚浸泡在超過攝氏30度的海水長達三個月之久，造成台灣珊瑚大白化。

郭兆揚表示，去年7月到9月底間，在全台62個樣點共進行111次水肺潛水調查，調查的28250株珊瑚中，有52%的珊瑚受熱壓力影響，其中有31%的珊瑚屬於白化等級4 （51~99%白化）至6（已死亡長藻），按照以往研究，這些珊瑚最終都會死亡，表示台灣損失至少三分之一的珊瑚。

東北角珊瑚大白化

「2020年台灣珊瑚白化，以小琉球最嚴重，東北角與墾丁次之，澎湖與綠島最輕微。」郭兆揚指出，2020年值得注意的是東北角珊瑚大白化，由2004年開始至今在野柳的長期水溫監測結果顯示，夏季越來越熱、冬季水溫低於適合造礁珊瑚生長的下限（<18℃）的日子越來越少，「在1998年大白化事件躲過一劫的東北角海域的珊瑚，在2020年發生有紀錄以來首次大白化！」

島人海洋文化工作室負責人蘇淮說，去年6月份潛水時，還沒有見到珊瑚白化，到7月開始觀測到零星的珊瑚白化，原以為秋季水溫下降後就會恢復，沒想到白化數量越來越多，是他潛水十年來從沒見過的情況。

「若升溫超過攝氏1.5度，幾乎所有的珊瑚生態系都將消失。」陳昭倫呼籲，政府應正視2020年台灣珊瑚大白化所帶來的警訊，即刻全力減排溫室氣體，宣布台灣進入氣候緊急狀態，參與全球搶救珊瑚與珊瑚礁生態系的行動。

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