罕見兩歲女童竟然長皮蛇 醫師研判應該是水痘疫苗造成

台南市一名兩歲的女童罹患帶狀疱，也就是俗稱的皮蛇，由於一歲的時候曾經注射水痘疫苗，醫師懷疑可能是疫苗引起，但是類似的發生機率非常低，建議家長除了公費的第一劑疫苗之外，應該自費再加打第二劑，可以避免未來水痘及帶狀疱疹的發生。

這名1歲11個多月的女孩，去年底到台南市郭綜合醫院就診，左大腿第三及第四腰椎的神經皮節長滿了水泡狀紅疹，伴隨輕微疼痛。

經血清抗體檢驗及皮膚抹片檢查確認是帶狀疱疹。病人口服抗病毒藥治療，恢復迅速，沒留下後遺症。從出疹子到傷口痊癒，約一星期，短於大人平均2-4周的病程。

郭綜合醫院兒科醫師王莉惠表示，水痘和帶狀疱疹是同一種病毒引起。第一次感染會造成水痘，痊癒後病毒會潛伏在人體的神經節，等到人體免疫力下降，如年老、疲累、壓力、生病等因素，病毒會活化並沿著單側神經皮節產生疼痛紅疹，即「帶狀疱疹」。

過去傳聞如果長在腰上，長滿一圈，人就會死，但事實上一般人很少會長這麼多，通常是身體的單側，除非是免疫力非常差的人，例如癌症或愛滋病患者，死亡率當然比較高。

王莉惠表示，帶狀疱疹好發於中老年人，小孩少見，未滿兩歲更是罕見。

這名女童之前沒得過水痘，母親懷孕時也沒得到水痘或帶狀疱疹。一歲時曾在左大腿接種活性減毒水痘疫苗，而與自然感染水痘病毒一樣，水痘疫苗的病毒可能潛伏在體內，在免疫功能低下時，病毒再活化而表現成帶狀疱疹，但其發生率與症狀都低於自然感染。

根據研究，疫苗引起的帶狀疱疹，好發於大腿，即當初疫苗注射部位；而自然感染水痘所造成的帶狀疱疹，胸背部最常見，這也是自然感染水痘長最多的部位。

此外，根據美國的研究，雖然水痘疫苗能減低帶狀疱疹的發生，但1-2歲時例外，有施打比未施打者帶狀疱疹的發生率高。

注射疫苗後若發生帶狀疱疹，有些是自然感染的野生株所造成，做PCR檢驗可確定是疫苗株或野生株。疫苗株引起的帶狀疱疹，年紀較小，平均在施打後300多天長出。

王莉惠表示，2004年台灣也開始為滿一歲兒童公費注射水痘疫苗，水痘的發生率已降低8或以上。一劑水痘疫苗保護力約80%，兩劑保護力>95%。

而帶狀疱疹的可怕是常會引起劇烈的痛，不止發生在帶狀疱疹期間，有10-20%甚至會有疱疹後的神經痛，即皮膚痊癒之後疼痛還持續好幾個月甚至好幾年。

一般帶狀疱疹好發於長過水痘的中老年人，據健保資料庫研究，台灣人終其一生有1/3的機率會得到帶狀疱疹。目前美國統計到18歲，施打水痘疫苗者帶狀疱疹的發生率較未施打者減低78%，預期對帶狀疱疹的保護力會持續到中老年，因為預防水痘便是預防帶狀疱疹。