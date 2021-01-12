快訊

陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飯店餐廳稽查不合格 台北國賓、台東日暉都上榜

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
飯店餐廳稽查不合格，台北國賓、南投日月行館、台南沐雲頂國際商旅和台東日暉等飯店都上榜。 圖／聯合報系資料照片
飯店餐廳稽查不合格，台北國賓、南投日月行館、台南沐雲頂國際商旅和台東日暉等飯店都上榜。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒無法出國，國人轉向國內旅遊到各大飯店食宿。但衛福部食藥署於去年8月至10月聯合地方衛生局執行「109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案」，查核208家人氣旅館，抽驗215件產品，發現有18家飯店不合格，包括食材過期、產品抽驗不合規定等，知名的台北國賓、南投日月行館、台南沐雲頂國際商旅和台東日暉等飯店都上榜。

食藥署北區管理中心科長魏文進表示，本次專案稽查針對旅館內餐廳食品良好衛生規範準則（GHP）、食品安全管制系統準則（HACCP）等相關規定進行查核，並抽驗相關產品。常見缺失為食品業者登錄資訊不完整、未能提供體檢報告、作業場所及設備器具未保持清潔等，依法責令限期改正。

另外，共查獲一家業者HACCP經複查仍不符合、13家業者貯存或販售逾期食品及4件產品經抽驗不符合規定，依食安法共計裁處罰鍰新台幣106萬5千元整。

其中有13家業者貯存或販售逾期食品，魏文進表示，逾期的食材包括麵包丁、醬油、和風醬等。

包含北投亞太飯店遭罰新台幣18萬元；宜蘭晶泉丰旅、台東日暉國際渡假村、桃園桂林商務旅館、台南沐雲頂國際商旅、桃園智選假日飯店、彰化福泰商務飯店、高雄好地方旅居文旅、台東地景．澤行館、花蓮富野渡假酒店、台東凱旋新宿商旅分別遭罰新台幣6萬元；捷絲旅花蓮中正館、花蓮藍天麗池飯店則分別開罰新台幣3萬元。

另外，台北國賓大飯店的泰山牌干絲檢出不得檢出的過氧化氫，來源廠商遭罰新台幣3萬元。

魏文進表示，除了食藥署專案稽查外，地方衛生單位也會有例行稽查，未來將針對不合格的飯店加強稽查力道。

抽驗 台東 衛生局

延伸閱讀

用LINE上傳農業病蟲害照片 花蓮農改場幫忙線上診斷

霧煞煞…美豬到 「豬肉儀表板」掛零？

花蓮鐵警昏迷搶救 醫師初判天冷致心臟麻痺

花蓮49歲林姓鐵路警察突昏迷 送醫搶救

相關新聞

台灣史上最大規模珊瑚白化 潛水教練驚：像在海裡下雪

中研院研究團隊今天發布調查，2020年台灣史上首度發生大規模珊瑚白化事件，小琉球最嚴重，其次為東北角及墾丁，東北角珊瑚群...

金門馬賽前1周喊卡 網友：跟早上7點才宣布颱風假一樣

受疫情持續延燒影響，金門縣長楊鎮浯昨天下午忍痛宣布「金門馬拉松」停辦，由於這已是金門馬拉松連續2屆宣布停辦，再加上賽前一...

影／防疫優先馬拉松再停辦！高雄宣布兩場馬拉松賽延期

高雄市府今天召開防疫工作小組會議，決定原訂1月30、31日舉辦的「2021高雄富邦馬拉松」，以及2月21日舉辦的「高雄捷...

飯店餐廳稽查不合格 台北國賓、台東日暉都上榜

新冠肺炎疫情延燒無法出國，國人轉向國內旅遊到各大飯店食宿。但衛福部食藥署於去年8月至10月聯合地方衛生局執行「109年人...

疫情若擴大為社區感染 台灣燈會不排除停辦

2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市舉辦，但國際新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，加上今（12）日發生北部某醫院院內感...

台灣珊瑚白化危機 民團籲積極減排

「減排溫室氣體、搶救珊瑚刻不容緩！」台灣珊瑚白化觀測平台召集人陳昭倫12日指出，2020年發生台灣珊瑚大白化事件，使全台損失至少三分之一的珊瑚，是對氣候變遷的一大警訊，呼籲政府即刻全力減排溫室氣體，宣布台灣進入氣候緊急狀態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。