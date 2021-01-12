飯店餐廳稽查不合格 台北國賓、台東日暉都上榜

新冠肺炎疫情延燒無法出國，國人轉向國內旅遊到各大飯店食宿。但衛福部食藥署於去年8月至10月聯合地方衛生局執行「109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案」，查核208家人氣旅館，抽驗215件產品，發現有18家飯店不合格，包括食材過期、產品抽驗不合規定等，知名的台北國賓、南投日月行館、台南沐雲頂國際商旅和台東日暉等飯店都上榜。

食藥署北區管理中心科長魏文進表示，本次專案稽查針對旅館內餐廳食品良好衛生規範準則（GHP）、食品安全管制系統準則（HACCP）等相關規定進行查核，並抽驗相關產品。常見缺失為食品業者登錄資訊不完整、未能提供體檢報告、作業場所及設備器具未保持清潔等，依法責令限期改正。

另外，共查獲一家業者HACCP經複查仍不符合、13家業者貯存或販售逾期食品及4件產品經抽驗不符合規定，依食安法共計裁處罰鍰新台幣106萬5千元整。

其中有13家業者貯存或販售逾期食品，魏文進表示，逾期的食材包括麵包丁、醬油、和風醬等。

包含北投亞太飯店遭罰新台幣18萬元；宜蘭晶泉丰旅、台東日暉國際渡假村、桃園桂林商務旅館、台南沐雲頂國際商旅、桃園智選假日飯店、彰化福泰商務飯店、高雄好地方旅居文旅、台東地景．澤行館、花蓮富野渡假酒店、台東凱旋新宿商旅分別遭罰新台幣6萬元；捷絲旅花蓮中正館、花蓮藍天麗池飯店則分別開罰新台幣3萬元。

另外，台北國賓大飯店的泰山牌干絲檢出不得檢出的過氧化氫，來源廠商遭罰新台幣3萬元。

魏文進表示，除了食藥署專案稽查外，地方衛生單位也會有例行稽查，未來將針對不合格的飯店加強稽查力道。