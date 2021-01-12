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直播／北部某醫院傳院內感染 陳時中14:00親上火線說明

用LINE上傳農業病蟲害照片 花蓮農改場幫忙線上診斷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會花蓮區農業改良場將提供LINE線上診斷服務讓。圖／花蓮場提供
農委會花蓮區農業改良場將提供LINE線上診斷服務讓。圖／花蓮場提供

宜花地區栽培的作物種類及品種眾多，病蟲害問題多樣，農委會花蓮區農業改良場表示，病蟲害診斷與諮詢列是重要的農民服務工作，由於轄區的幅員廣大，根據案件數分析，親自送件明顯具有地緣關係，為協助農友即時因應病蟲害的發生，花蓮場將提供LINE線上診斷服務讓農民利用。

宜花地區有機栽培農戶數及面積全台最高，花蓮場表示，致力於開發有機及友善農業可使用資材及技術，詢問相關資訊農民相當多，有許多來自外縣市，甚至旅居國外的民眾也會在線上諮詢；此外，當新的病害蟲出現時，例如今年在水稻秧苗發現秋行軍蟲危害，該場立即接獲農民上傳的照片，第一時間協助確認是否為秋行軍蟲。

花蓮場表示，在宜蘭及花蓮地區尚未加入花蓮場LINE群組的農民，只要在LINE官方帳號搜尋「花蓮區農業改良場」即可加入好友，除可不定期收到該場重要農業相關訊息，亦可上傳農作物病蟲害照片洽詢，為了能更準確診斷病蟲害，提供照片必須清晰，並盡量說明作物名稱、問題發生情形、以及土壤、肥培、用藥等資訊，以有助於診斷及給予適當的防治建議。

由於許多農作物的病蟲害有類似徵狀，或者有些徵狀並不明顯，可能無法直接從照片研判病因，花蓮場表示，若需要實體鏡檢或是實驗室分析檢驗，農民可親送或郵寄植體，如對農作物病蟲害防治有任何問題，仍可親自送件、致電花蓮場（03-8521108分機3605）或利用農友服務信箱等，向花蓮區農業改良場植物保護研究室諮詢。

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