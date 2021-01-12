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台灣史上最大規模珊瑚白化 潛水教練驚：像在海裡下雪

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
小琉球肚仔坪珊瑚嚴重白化。圖／中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚提供
小琉球肚仔坪珊瑚嚴重白化。圖／中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚提供

中研院研究團隊今天發布調查，2020年台灣史上首度發生大規模珊瑚白化事件，小琉球最嚴重，其次為東北角及墾丁，東北角珊瑚群聚更是有紀錄以來首度白化。專業潛水教練表示，去年七月聽說台灣珊瑚開始白化，一下水發現原本漂亮的珊瑚礁變得蒼白，「像在海裡面下雪」，美麗的珊瑚花園千瘡百孔，也是許多潛水教練看過最嚴重的一次白化。

海洋玩家潛水中心執行長李世明表示，去年七月第一次聽說台灣珊瑚出現白化現象，因此去年八月就從澎湖開始記錄，驚覺東、西吉嶼非常嚴重，過去生態豐富、相當漂亮的珊瑚礁整個白化，「一片蒼白，像在海裡面下雪」，尤其在水下深度2至4公尺之間紀錄，潛水電腦表顯示海水溫度曾高達34度，他心想「慘了」，而整個東、西吉嶼沿岸水下深度4至20公尺的海溫約29至33度，肉眼可見的珊瑚白化面積70至80%以上。

李世明說，回顧影片發現白化可能先從東吉嶼西邊港口內外側的淺層珊瑚礁開始，許多表孔、軸孔珊瑚礁都已經被藻類覆蓋優養化，「美麗的珊瑚花園滿目瘡痍、千瘡百孔，漂亮的東西一直在消失當中」。

島人海洋文化工作室負責人蘇淮表示，他常駐在小琉球做海龜等海洋生態記錄，去年6月前在小琉球潛水時還沒有白化，放眼望去大部分珊瑚都是健康的，但7月下水開始就看到珊瑚出現零星白化，一開始以為跟以往幾年一樣，7月水溫到30度就會有少數幾種類珊瑚白化，但到秋天就會恢復健康，「沒想到去年七月開始白化珊瑚愈來愈多」，第一次在台灣看到白化如此嚴重，意識到這很可能是非常嚴重的一次。

蘇淮表示，7月份記錄小琉球後，8月剛好也到東沙島協助其他生態調查，9月也到東吉嶼、西吉嶼，那邊的珊瑚礁是他曾見過最壯觀的地方之一，此次大規模白化「令人感到特別慘烈」，10月到墾丁，後壁湖和合界的珊瑚仍白茫茫一片，北部鼻頭淺水域珊瑚白化狀況也仍存在。

蘇淮說，跟各地潛水教練聊天，大家也一致認同這是台灣珊瑚第一次白化這麼嚴重，「有時下水看到也覺得無力，束手無策」，當時唯一能想到的辦法就是用相機把影片記錄下來，讓外界知道發生了什麼事。

東吉嶼左側空拍可發現珊瑚白化現象。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
東吉嶼左側空拍可發現珊瑚白化現象。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
2020年重新拍攝東吉嶼表孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
2020年重新拍攝東吉嶼表孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
東吉嶼表孔珊瑚在2019年的紀錄，當時還是健康狀態。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
東吉嶼表孔珊瑚在2019年的紀錄，當時還是健康狀態。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
東吉嶼桌形軸孔珊瑚在2015年的紀錄，當時還是健康狀態。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
東吉嶼桌形軸孔珊瑚在2015年的紀錄，當時還是健康狀態。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
2020年重新拍攝東吉嶼桌形軸孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供
2020年重新拍攝東吉嶼桌形軸孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。圖／島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供

珊瑚 小琉球 西吉嶼

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