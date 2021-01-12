台灣發生史上最大規模珊瑚白化 三至四成珊瑚將死亡

中研院研究團隊今天發布調查，2020年台灣發生史上最大規模珊瑚白化事件，小琉球最嚴重，其次為東北角及墾丁，東北角珊瑚群聚更是有紀錄以來首度白化；研究團隊分析，去年夏天沒有颱風帶來降溫效應，珊瑚受到高度的熱壓力衝擊，「像煮水餃一直滾」，判斷全台有三成至四成珊瑚可能因此死亡。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫去年7月至9月帶領台灣珊瑚白化觀測平台團隊，到全台62個樣點做111次水肺潛水、調查2萬8250株珊瑚，發現有52%珊瑚分別受到不同程度的熱壓力，其中31%珊瑚屬於白化等級當中最嚴重的4至6級，即便未來水溫降低也會死亡，8%珊瑚屬於白化等級3，表示有1至50%白化，未來死亡或恢復健康要依水溫變化趨勢而定；13%珊瑚顏色較淡為白化等級2，秋天水溫降低後可恢復健康，另有48%為白化等級1，為沒有受到熱壓力的健康珊瑚。

根據調查，各地理區的白化程度也不同，以白化程度4至6所占比率為準，小琉球白化最嚴重，將損失55%珊瑚，其次是東北角及墾丁會損失30％珊瑚，較輕微的是澎湖、綠島，約損失20%。

中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚表示，台灣在1998年發生過首度珊瑚大白化事件，當時墾丁的熱壓力指數為10，但2020年的熱壓力指數曾高達15，是珊瑚研究史以來最高的一年。珊瑚在夏天會受到熱壓力影響，但因為夏天也是台灣的颱風季，颱風一來就會降溫，「像煮水餃一樣大火開下去煮，突然澆一鍋冷水」，溫度就會降下來，珊瑚熱壓力也因此減輕，颱風經過後再慢慢煮上來，這樣的過程被打斷幾次之後，到了中秋節「等於關火」，珊瑚不會大白化。

郭兆揚說，今年是台灣第二次發生珊瑚大白化，且不只限於南台灣，連北台灣都被高溫熱水包住，導致東北角珊瑚也發生白化現象，這是2020年最大警訊，未來會不會再度發生相同現象還要持續觀察。

陳昭倫擔憂，根據過去歷史紀錄，珊瑚大白化現象約為每20年至30年發生一次，後來縮短為10年，現在「有機會變成年年發生」，目前雖無法預設今年會不會持續白化，但由於珊瑚已經生病，「熱水再來更容易生病」，若連續發生將沒有足夠時間休養恢復，而珊瑚大規模白化將減少物種多樣性，漁業也會受到相當大的衝擊，