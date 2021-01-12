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金門馬賽前1周喊卡 網友：跟早上7點才宣布颱風假一樣

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門馬宣布停辦，縣府趕緊上網說明機票退票將不收取手續費。圖／翻攝教育處臉書
金門馬宣布停辦，縣府趕緊上網說明機票退票將不收取手續費。圖／翻攝教育處臉書

受疫情持續延燒影響，金門縣長楊鎮浯昨天下午忍痛宣布「金門馬拉松」停辦，由於這已是金門馬拉松連續2屆宣布停辦，再加上賽前一週才正式公布，消息一出，不少跑者都覺得遺憾，但更多跑者覺得生氣，包括楊鎮浯的粉絲專頁與金門馬拉松賽的官方臉書都被罵聲灌爆了，網友就說，「很不爽的是決策的時間點！這跟早上7點宣布颱風假一樣！」

楊鎮浯昨天強調，縣府做此決策相當兩難，現階段確實難以完全排除出現疫情的可能，加上金門的離島特性，縣府決策必須更加謹慎，產業觀光與人民健康如果難以兼顧，縣府當然以維護人民健康為優先，只能再次忍痛宣布停辦2021金門馬拉松。

這項決策一公布，立刻在網路上掀起熱議，部分跑者表示體諒，但也有不少跑者與民眾相當氣憤，邱姓網友就說，配套處理不盡人意，對己報名跑者而言！是憾事，且必怨氣累積，恐會影響未來再参與的熱度。有跑者就說，他連續報名二年 ，好不容易排的假，行李都打包好了， 真的有小小失落，決定要自己如期舉行 「金門馬」 照一樣路線完賽。

包括楊鎮浯的個人粉絲頁、縣府教育處與金門馬的官方臉書昨都被憤怒的跑者罵翻了，跑者氣憤的說，「「停辦」我支持！但很不爽的是，決策的時間點！這跟早上七點宣布颱風假一樣！」很多人質疑，重點是為什麼不提前講..如果提前講，大家的反彈也不會這麼大...主辦沒有把握的事情為什麼不能提前決定，過去的開會開假的？然後要拖到今天什麼配套都沒說。「為了搶機票，住宿花了很多時間，連兩年，那當初就不要辦就好了」。

還有跑友直接言明，「乾脆以後都不要辦！」大家搶破頭的報名、搶機票、搶住宿，最後朝令夕改的忙死大家，還要忙退機票、退房等瑣事與手續費，跑友說，不是花不起這錢，就是不爽你們腦袋到底在想啥？」甚至有人說，「兩度停辦是再耍我們嗎？不合常理的取消，當初還為了訂不到機票跟航空公司增加班次，剩一星期說停辦，真的傻眼，不會再去金門跑了。」

連2年宣布停辦，會不會影響未來選手參加金門馬拉松的意願？對此，楊鎮浯表示，大家應該都能理解，這是基於疫情下，不得已的作為，楊鎮浯提到，一旦可以恢復跑馬，金門縣政府會拿出最大誠意、最好的準備來迎接到金門跑馬的好朋友們。

金門馬在賽前一週才宣布停辦，不少跑友都相當氣憤，主辦單位趕緊寫一封公開信說明原委。圖／翻攝教育處臉書
金門馬在賽前一週才宣布停辦，不少跑友都相當氣憤，主辦單位趕緊寫一封公開信說明原委。圖／翻攝教育處臉書
金門縣長楊鎮浯昨天下午沈痛宣布，因受疫情影響，本年度的「金門馬」停辦，消息一出，引起不少跑友的反彈。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯昨天下午沈痛宣布，因受疫情影響，本年度的「金門馬」停辦，消息一出，引起不少跑友的反彈。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 馬拉松

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