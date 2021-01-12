快訊

直播／北部某醫院傳院內感染 陳時中14:00親上火線說明

「迷途」的山域嚮導制度：無商業定義下的犧牲者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防疫優先馬拉松再停辦！高雄宣布兩場馬拉松賽延期

聯合報 / 記者徐如宜蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布高雄富邦馬拉松延期，並向熱愛馬拉松的民眾表示歉意，造成大家的不便，等疫情趨緩或結束，再獎馬拉松辦的更盛大、更精彩。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布高雄富邦馬拉松延期，並向熱愛馬拉松的民眾表示歉意，造成大家的不便，等疫情趨緩或結束，再獎馬拉松辦的更盛大、更精彩。記者徐如宜／攝影

高雄市府今天召開防疫工作小組會議，決定原訂1月30、31日舉辦的「2021高雄富邦馬拉松」，以及2月21日舉辦的「高雄捷運公益馬拉松」延期舉辦，日期另訂。市長陳其邁並向熱愛馬拉松的民眾表示歉意，造成大家的不便，等疫情趨緩或結束，再將馬拉松辦的更盛大、更精彩。

目前高雄富邦馬拉松報名的人數有2萬1700多人。陳其邁表示，在整個疫情嚴竣時，為讓大家安心，所以決定馬拉松延期，現階還是防疫最重要。他向熱愛馬拉松的民眾表示歉意，造成大家的不便。等疫情趨緩或結束，高雄市府再辦的更盛大、更精彩。

高雄市運發局長侯尊堯表示，有關馬拉松賽事調整，高雄富邦馬拉松確定延期，日期等農曆年後再訂。針對已報名成功的跑者，希望仍能參加延期後的馬拉松，沒有申請退費的跑者，未來會再加贈一件完賽衣，同時可參與馬拉松跑鞋100雙的線上抽獎；如果未來無法配合延期的跑者，會全額退報名費。

高捷公司今天也公告，並聯繫已報名跑者，可選擇全額退費或保留參賽資格，賽事會延到年底，但日期尚未決定。

高雄市運發局長侯尊堯表示，針對已報名成功的跑者，若仍能參加延期後的馬拉松，會再加贈一件完賽衣，同時可參與馬拉松跑鞋100雙的線上抽獎；如果未來無法配合延期的跑者，會全額退報名費。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局長侯尊堯表示，針對已報名成功的跑者，若仍能參加延期後的馬拉松，會再加贈一件完賽衣，同時可參與馬拉松跑鞋100雙的線上抽獎；如果未來無法配合延期的跑者，會全額退報名費。記者徐如宜／攝影

馬拉松 疫情 高雄市

延伸閱讀

鐵達尼版邁邁、昌昌攬牢牢引熱議 網友：男男版的浪漫

林右昌與陳其邁合體 甜蜜比愛心、擺鐵達尼號姿勢拍照

高鐵南延加屏東科學園區 陳其邁：台灣尾變台灣頭

高市警局長劉柏良有意提前退休？手機關機 幕僚指心情想必不佳

相關新聞

台灣發生史上最大規模珊瑚白化 三至四成珊瑚將死亡

中研院研究團隊今天發布調查，2020年台灣發生史上最大規模珊瑚白化事件，小琉球最嚴重，其次為東北角及墾丁，東北角珊瑚群聚更是有紀錄以來首度白化；研究團隊分析，去年夏天沒有颱風帶來降溫效應，珊瑚受到高度的熱壓力衝擊，「像煮水餃一直滾」，判斷全台有三成至四成珊瑚可能因此死亡。

金門馬賽前1周喊卡 網友：跟早上7點才宣布颱風假一樣

受疫情持續延燒影響，金門縣長楊鎮浯昨天下午忍痛宣布「金門馬拉松」停辦，由於這已是金門馬拉松連續2屆宣布停辦，再加上賽前一...

影／防疫優先馬拉松再停辦！高雄宣布兩場馬拉松賽延期

高雄市府今天召開防疫工作小組會議，決定原訂1月30、31日舉辦的「2021高雄富邦馬拉松」，以及2月21日舉辦的「高雄捷...

我漁船找到永裕興18號 繞行呼叫、碰船尾仍無人回應

我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船去年12月30日在太平洋公海失聯進入第14天，船上有一名本國籍船長及九名印尼船員，十人仍下...

罕見兩歲女童竟然長皮蛇 醫師研判應該是水痘疫苗造成

台南市一名兩歲的女童罹患帶狀疱，也就是俗稱的皮蛇，由於一歲的時候曾經注射水痘疫苗，醫師懷疑可能是疫苗引起，但是類似的發生...

飯店餐廳稽查不合格 台北國賓、台東日暉都上榜

新冠肺炎疫情延燒無法出國，國人轉向國內旅遊到各大飯店食宿。但衛福部食藥署於去年8月至10月聯合地方衛生局執行「109年人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。