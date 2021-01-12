影／防疫優先馬拉松再停辦！高雄宣布兩場馬拉松賽延期

高雄市府今天召開防疫工作小組會議，決定原訂1月30、31日舉辦的「2021高雄富邦馬拉松」，以及2月21日舉辦的「高雄捷運公益馬拉松」延期舉辦，日期另訂。市長陳其邁並向熱愛馬拉松的民眾表示歉意，造成大家的不便，等疫情趨緩或結束，再將馬拉松辦的更盛大、更精彩。

目前高雄富邦馬拉松報名的人數有2萬1700多人。陳其邁表示，在整個疫情嚴竣時，為讓大家安心，所以決定馬拉松延期，現階還是防疫最重要。他向熱愛馬拉松的民眾表示歉意，造成大家的不便。等疫情趨緩或結束，高雄市府再辦的更盛大、更精彩。

高雄市運發局長侯尊堯表示，有關馬拉松賽事調整，高雄富邦馬拉松確定延期，日期等農曆年後再訂。針對已報名成功的跑者，希望仍能參加延期後的馬拉松，沒有申請退費的跑者，未來會再加贈一件完賽衣，同時可參與馬拉松跑鞋100雙的線上抽獎；如果未來無法配合延期的跑者，會全額退報名費。