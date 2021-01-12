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IKEA桃園店「停業一天消毒」坦言接到政府通知要消毒
今天傳出北部有醫院疑似有醫生確診新冠肺炎，衛福部將在下午2點召開記者會說明，而IKEA則在1月12日早上10點55分，於桃園店臉書粉絲團宣告「因應店內消毒作業，IKEA桃園店今日暫停營業」，提早於早上11點打烊，讓不少民眾擔心後續狀況，網友也說「案情不單純」。
IKEA則表示，是接到政府通知，桃園店內需要消毒，因此桃園店停業一天來進行全店消毒，至於確切狀況，等待政府正式公告後，才會有進一步的說明。
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