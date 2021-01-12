近年首見美國牛舌驗出弓蟲 醫籲肉品煮熟再吃

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，一批逾1公噸的美國牛舌被驗出「弓蟲」感染，為近年首例，將退運銷毀。醫師呼籲，肉品多少都有寄生蟲，務必煮熟，就不會有問題。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有3項產品違規，包括向馳企業有限公司從美國進口的「TREX冷藏牛舌」驗出弓蟲感染、鎧福實業有限公司從德國出口的「JINGJING 印度馬薩拉茶」驗出防腐劑水楊酸超標、昆昱國際有限公司從法國出口的「優補美斯-棗精」防腐劑超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕上午接受記者電話聯訪時說，歷年發布過的不合格名單中，幾乎沒見過美國牛舌檢出寄生蟲，這次美國牛舌驗出弓蟲感染是近年首見案例，主要是針對狂牛症風險物質檢查，確認是否摻有扁桃腺時被發現，此業者去年11月報關，預計進口約1公噸，通通在邊境就被攔下，並未流入國內市場。

陳慶裕指出，目前美國牛舌已採取逐批查驗，抽驗比率100%，因此不會再提高，未來如果再發現有第二批相同情形，就會要求廠商提出說明。

根據衛福部疾病管制署資料，人體只要免疫功能正常，感染弓蟲通常都是良性、沒有症狀，少數急性感染者會出現淋巴結腫大、倦怠、衰弱及中度發燒等症狀；值得注意的是，若懷孕婦女在沒有抗體狀況下感染弓形蟲，弓形蟲約有40%機率經由胎盤傳染給胎兒，尤其懷孕初期感染恐造成流產或死胎。

台北榮總感染科醫師郭英調表示，寄生蟲對人體一定有影響，只是情況多寡，一般來說豬肉的寄生蟲會遠比牛肉多得多，若生食就會有風險，但只要煮熟就相對安全，建議民眾不管吃哪一種肉類，都要煮熟再吃、避免生食。