春節期間長者、失智者情緒易波動 醫師建議家人這樣做

迎接農曆新年到來，豐原醫院附設護理之家今日舉辦春聯揮毫活動，由院內醫師在春聯上寫下對長者的祝福，張貼在每位長者的門房前，多位醫師不約而同寫下「(牛)平安」，希望長者們新年平安，並和長者一起迎接新年到來。醫師也提醒，春節期間長者或失智者情緒容易波動，家人可採循序漸進的互動模式，避免長者在年節期間產生失落感。

豐原醫院護理之家護理長林汝虹表示，每年會依照不同節慶舉辦活動，邀請院內醫師、行政同仁及仁德醫專實習學生，一起和長者揮毫，體驗不同的節慶活動，並寫下「豐醫護家年」讓行動不便的爺奶也可以坐在輪椅上，和大家一起迎接新年到來。

豐原醫院心臟內科主任曹承榮說，自己的爸爸書法寫得很好，練就一身好字，從小就很佩服爸爸，一直希望能和爸爸一樣有一手好字，這次能為長者揮毫送祝福，是件非常有意義的事。