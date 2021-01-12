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美國牛舌驗出弓蟲感染 逾1公噸遭邊境攔截

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，牛舌驗出弓蟲感染，已經退運 。 圖／截自食藥署
衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，牛舌驗出弓蟲感染，已經退運 。 圖／截自食藥署

愛吃牛舌的朋友小心，衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，驗出一批美國進口的牛舌有弓蟲感染，約1040公斤，已經攔下，全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這次首次驗到牛舌有弓蟲感染，將先以個案管理，若再驗到則將通知原產地國做進一步處置。

依據「一般食品衛生標準」規定，一般食品不得含有寄生蟲，但由「向馳企業有限公司」進口的美國「TREX冷藏牛舌」卻檢出弓蟲感染。

陳慶裕說，因我國對於美國、加拿大、日本、荷蘭以及瑞典的牛舌、牛睪丸以及橫隔膜等部位，因防範牛海綿狀腦病而採逐批檢驗，因此查到這批美國牛舌遭受弓蟲感染，也是自2012年以來第一次查到有此感染。

但因逐批查驗已是最高查驗等級，沒有再調升查驗率的空間，因此若再查到一次，則將移交食藥署食品組，針對進口商或通知原產國（地）進行後續處置。

食藥署 寄生蟲 荷蘭 美牛

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