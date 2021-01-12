到底冷到何時？ 氣象局：明將回溫、北部高溫上看20度

今天至明天清晨，受到寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，今日局部地區有持續10度左右低溫，今晚至明上午局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

氣象局今也針對全台22縣市發出低溫特報，其中基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等17縣市，發出橙色燈號警示，溫度恐在6度以下。

氣象局表示，目前寒流屬於比較乾冷的狀況，受到輻射冷卻效應的影響，台南以北、宜蘭低溫僅6至9度，高雄、屏東、台南也只有10至12度，天氣會一路冷到明天清晨。

不過氣象局提醒，明天白天氣溫將會明顯回升，北台灣高溫來到20度，中南部高溫也有24度左右，水氣將會明顯減少，這樣子稍微溫暖、穩定的天氣型態將持續到周五，中南部要注意日夜溫差大。

氣象局表示，周六將有下一波冷空氣，可能到達強烈大陸冷氣團等級，北部、東半部會有下雨狀況，周六會開始降溫，周日氣溫又再低一點，北部僅12至13度。

不少民眾近來一直在追雪，氣象局表示，隨著水氣減少，今天已經不太容易降雪，周末的冷氣團水氣也較少，三千公尺以上高山看看有沒有下雪機會。

此外，對於有氣象專家提到，半個月內連續三波寒流「史無前例」，氣象局表示，不會史無前例，但確實最近十年比較少見，上一次是在2011年，從台北低於十度的紀錄來看，當年1月出現半個月內三波寒流、一個月內4波寒流的狀況；2008年、2009年，也同樣有出現兩週左右，三波寒流的情況。