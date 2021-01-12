台鐵局長倒數2天退休 張政源曝最遺憾的事

普悠瑪事件後，當時的台鐵局長鹿潔身請辭，由張政源接任，任期逾兩年，15日即將退休。面對任期內最遺憾的事，張政源說是鐵路法還沒完成修法。

面對即將退休，有沒有甚麼遺憾，張政源今天出席南港調車場都市更新基地連續壁開工典禮，接受媒體聯訪時表示，去年開始推鐵路法修法，希望鐵路法跟國產法可以突破，台鐵對資產的自主權根開發權能夠突破。

張政源說，修正鐵路法21條努力很久，沒辦法在上個會期通過是小小遺憾。行政院、交通部都很支持，立法院交通委員會最近正式提案，希望下個會期正式通過，讓資產開發可以更有效、速度可以更快，這是小小遺憾，也相信這遺憾可以很快解決

至於剩兩天退休心情如何，張政源說，今天看到這成果（指南港調車場都市更新基地連續壁開工）很安慰，這幾年台鐵推珍珠串鍊計畫，在土地資產開發這部份有好的發展，將來靠這收入挹注台鐵，彌補財務虧損，值得開心的事。

針對媒體詢問，回顧任期兩年為自己打幾分？張政源說公部門做事不容易，沒辦法為自己評分，但非常感謝團隊努力，資產開發、鐵道旅遊、便當授權都有所突破，給同仁打很高分數，個人表現就看外界評斷。

媒體也問，退休前爆出884萬出書爭議算是打擊？張政源說，社會有各種不同聲音，1月9日已經有公開聲明，社會大眾都了解，也希望能繼續給支持。書紀錄同仁兩年多來的努力，也是跟社會對話的方式，希望社會可以給台鐵支持。