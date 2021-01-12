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春節陸海空疏運看過來 航空尖峰時段訂位逾九成

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣高鐵2021年春節疏運期間，將加開441班次列車，總計10天提供1820班次列車。本報資料照片
台灣高鐵2021年春節疏運期間，將加開441班次列車，總計10天提供1820班次列車。本報資料照片

農曆春節將屆，今年從2月10日起至16日止，總計7天假期，為維持春節期間返鄉出遊的輸運規劃，交通部長林佳龍昨也召集相關單位開會，除了強調防疫作為，如進出大眾運輸場站全面量測體溫、搭乘大眾運輸工具強制佩戴口罩、加強運輸工具場站的清潔消毒頻率外，國道、省道也將有相關管制措施。

其中國道部分，將於2月10日至16日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施，另還有入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、國5雪山隧道慢速車警示等相關措施。

省道部分，春節期間，將於台9線蘇花路廊蘇澳(南向)、蘇花改(雙向)、和平(雙向)、崇德(北向)路段，及南迴公路香蘭至金崙(雙向)路段實施大客車優先道，並於蘇花路廊進行大貨車時段性管制。 此外，台61線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉2處平面路口，以及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉7處平面路口，提升西濱公路行車效率。

大眾運輸部分，交通部表示，為鼓勵民眾於春節期間搭乘國道客運出遊，將提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠，如90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、46條台灣好行路線持電子票證享半價優惠等；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠。

高鐵部分，交通部表示，將加開441班次列車，總計10天提供1820班次列車，並規畫於2月15日及16日北上深夜列車，延後30分鐘收班、2月16日及17日北上首班車提前10分鐘發車；台鐵全線也將加開各級列車總計263列次，及加掛車箱838輛，並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠。

航空部分，交通部表示，2月6日至2月17日，共計12天國內航線正班機及第一、二波加班機預計提供3366架次、28萬4506個座位。截至1月8日止，部分尖峰時段訂位率已逾9成，已請航空公司援例視離島鄉親需求，規畫增開第三波加班機。

海運部分，交通部說，2月9日起至2月17日止，共9天，規畫1031航次，提供總運能22萬5302人次，目前富岡至綠島及富岡至蘭嶼航線已開放訂位，其餘航線預計將於15日後陸續開放訂位。

交通部也提醒，2月8日至2月13日期間，另還規畫「孝親專案套裝產品」，補助55歲以上國民，以 「住宿」+「台鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用）」等配套專案，前往北北基桃竹等六縣市，以紓解部分南返車潮。

交通部強調，今年春節連假，預期民眾返鄉出遊人潮眾多，將「以最嚴峻的情境，做最好的準備」，進行調度指揮。

國道客運 春節

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