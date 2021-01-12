長期困擾於氣喘 中年男以中醫調理改善多個「老症頭」

一名45歲男子患有嚴重氣喘，還伴隨胸悶與咳嗽，到新竹市一間中醫診所求診，希望能藉由中醫治療擺脫長期的西藥控制，由於診所醫師蔡宗璟兼具中、西醫執照，經把脈及臨床診斷，發現男子是「脾胃失調」及「風寒束表」導致「肺氣不降」而氣喘，經幾次調理後，男子除氣喘症狀獲得控制，就連濕疹及香港腳等「老症頭」也獲得改善。

蔡宗璟說，該男子氣喘發作時會喘、胸悶與咳嗽，腸胃也有脹氣的不適，初診時發現他須服用的西藥種類較多，許多藥也會忘記服用，所以請男子直接停掉化痰及鎮咳類西藥及制酸劑，並開立中藥處方治療，西藥類固醇吸入劑則維持早晚使用。

經過一週中藥調理，男子回診時咳嗽及喘的症狀大幅改善，過去經常氣喘發作跑急診室的情形也消失，夜間不再因氣喘頻頻驚醒，由於男子本身在學校授課，氣喘的改善也讓教學的過程不再中斷。

蔡宗璟說，第二次回診時，男子表示到西醫胸腔科門診回診，做肺功能測試時發現氣喘明顯改善，連胸腔科醫師也覺得滿意，主動調降西藥類固醇吸入劑劑量。

第三次回診，男子說原先的胃食道逆流「火燒心」及下腹部脹氣也明顯改善，甚至常年的香港腳也減少了脫皮與搔癢。

蔡宗璟表示，中醫相較西醫，治療不同處在於中醫治病具有整體觀，許多疾病間其實互相有關聯，例如該男子在中醫的診斷是「脾胃失調」及「風寒束表」導致「肺氣不降」而氣喘，治療上調理脾胃可改善食道逆流的不適，除濕則可以改善香港腳的水泡與搔癢，疏風散寒則改善氣喘與咳嗽。

中醫治療強調系統性的統合與臟腑間的協調，而不是以器官作為治療的分際，民眾如果出現多重疾病症狀，應該用中醫做跨臟腑的調理，讓健康得到全面的改善。