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揭台灣人「5大日常壞習慣」 老外網紅：在國外超沒禮貌

聯合新聞網 / 綜合報導
西班牙YouTuber「黑素斯」列舉出五個台灣人的日常生活習慣，並坦言超沒禮貌。圖／取自youtube截圖
西班牙YouTuber「黑素斯」列舉出五個台灣人的日常生活習慣，並坦言超沒禮貌。圖／取自youtube截圖

各國文化、風俗民情不同，許多台灣人習以為常的習慣，實際上在外國人眼中並不恰當。一位國外網紅拍影片揭露「台灣人5大日常生活習慣」，讓外國人覺得超沒禮貌，並提醒台灣民眾出國時要注意。

居住在台灣的西班牙YouTuber「黑素斯」上傳一段影片，內容提到「台灣日常習慣，外國人覺得超沒禮貌」，列舉出五大台灣人日常的生活習慣，在外國人眼裡卻是「惡習」。

五個惡習包括聊天、吃飯、夾菜、洗澡時國人最常觸犯的國際禮儀，在外國人面前最好別犯。圖／取自youtube截圖
五個惡習包括聊天、吃飯、夾菜、洗澡時國人最常觸犯的國際禮儀，在外國人面前最好別犯。圖／取自youtube截圖

一、洗澡後沒將廁所地板擦乾

黑素斯直言洗完澡後不將地板擦乾「這件事很麻煩，因為下一位要用廁所，地板都會濕濕的…我不想要香港腳！」

二、不回答別人的問題

他指出台灣人有時候不回答別人問題，容易沉默，而在西班牙若不回答別人的問題，代表你忽略這個人的存在，是一種莫大的侮辱，他認為就算說自己很害羞也好過都不開口說話。

三、常用「蛤」來回答

黑素斯表示，台灣人很喜歡用「蛤」來回答問題，他質疑「蛤」到底是什麼意思？如果沒聽清楚對方的話，可以回「你可以再說一次嗎」，只講1個字「蛤」，會讓對方認為他不值得你的口水來回答。

四、吃飯時幫別人夾菜

雖然在台灣幫別人夾菜是一種貼心的行為，但在外國人眼裡卻認為非常沒禮貌、也很不衛生。黑素斯甚至氣憤表示「我不是狗，我可以自己拿食物！」

五、聚餐人沒到齊就先開吃

黑素斯提到，在西班牙聚餐時若有人還沒到、還沒有說開動，自己就先開始吃，這種事是非常不禮貌，也絕對不可能發生的，「就算有人遲到，你可以罵他，但不能先開動」。

對於黑素斯提出的台灣人五個不禮貌行為，引起網友熱議，有不少人認同「謝謝你糾正台灣人」、「我也覺得講蛤很沒禮貌」、「說的是事實，自我檢討吧」、「謝謝你點出台灣人的瑕疵」、「第四點我也不行」、「有這樣的提醒到國外會多注意」、「出國真的要小心習慣，不要冒犯外國人」。

也有人反駁「只是文化差異而已吧」、「風俗不同就壞習慣喔？」、「為何準時的要受罰等遲到的」、「台灣人聚餐遲到的人絕對占多數，甚至有人臨時不出席也不說」、「5有什麼錯，耽誤到別人用餐時間就比較有禮貌？」、「台灣有限用餐時間啊」、「問別人不想回答之問題的人，比較沒禮貌」、「蛤就是口語話」。

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