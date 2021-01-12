寒流一波波冷到受不了！電暖器搶翻大缺貨 中油桶裝煤油也賣完

上周起寒流一波波，周末可能再有寒流抵台，近日電暖器、暖暖包等禦寒用品銷量大增，熱門品項都賣完，連中油的桶裝煤油也賣光光，中油緊急生產，預計下午會陸續補貨。

台灣近日幾乎都處在低溫，各大賣場與電商通路的禦寒商品狂賣，民眾劉小姐抱怨，想要買個暖暖包都買不到，可見相關商品賣得多好。

北部一家知名煤油爐的銷售商也在網路上「求饒」，因為消費者上門買煤油爐，連架上的展示品都被搶光，這是多年未見的情況，只能拜託大家別在敲門了，「因為真的賣完了」。

受到煤油爐熱賣的影響，中油桶裝煤油也賣光，有消費者說，昨晚跑了幾間中油直營站要買桶裝煤油，但都賣完，讓他空有煤油爐卻沒有煤油，只能盼望中油儘速補貨。

中油表示已加強運補，今天下午多家據點會補貨，消費者可先打電話確認有沒有庫存，以免白跑一趟。中油說，雖然桶裝煤油一時缺貨，但中油有多家加油站提供散裝煤油，消費者可自備容器前往購買，目前包括北市麗山加油站等散裝煤油銷售點均有庫存。

消防單位則提醒民眾，使用電暖器務必注意安全。電暖器耗電量大，要避免使用延長線，也要注意用電負荷的問題。使用煤油暖爐則要注意通風，每開一段時間就要打開門窗，避免一氧化碳中毒。