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白雪冰封合歡山 積雪達10公分

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山昨起持續降雪，合歡山莊雪厚標尺被白雪覆蓋，積雪約10公分。圖／讀者提供
合歡山昨起持續降雪，合歡山莊雪厚標尺被白雪覆蓋，積雪約10公分。圖／讀者提供

入冬第三波寒流昨報到，零下低溫搭配充足水氣，合歡山持續降雪，而在先前積雪未融，雪霰接續覆蓋下，合歡山莊今清晨積雪約10公分，地標武嶺台地面、階梯也被白雪冰封，公路總局提醒上山車輛請加掛雪鏈才可通行。

中央氣象局指出，寒流昨南下，各地氣溫逐漸下降，且隨水氣移入，北台灣1500公尺、中南部3000公尺以上高山有降雪機率，但今起水氣減少，將轉為乾冷，局部地區仍持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，民眾仍應注意防範。

而合歡山從昨天凌晨0時許就開始降下雪霰，直至今天凌晨仍持續降雪，山頭及道路像被覆上白紗，地標武嶺台甚至被白雪冰封，簡直快看不到階梯，合歡山莊雪厚標尺也被雪霰覆蓋，積雪粗估約達10公分。

公路總局表示，台8線榮興99K至洛韶151.8K與台14甲線翠峰18K至合歡山莊32.781K等今天清晨7時解除預警性封閉恢復交通，但台14甲線合歡山莊32.781K至大禹嶺41.533K因積雪較厚，路面持續清理中，預計上午9時開放通行；而前管制路段台14甲線翠峰至大禹嶺及台8線榮興至慈恩131.4K路面結冰將採限制加掛雪鍊通行。

仁愛警分局則表示，想追雪請配合交通管制，車輛加掛雪鏈才放行，後續也將視現場雪況機動調整管制區，或實施預警性封閉，車輛欲上山請務必攜帶雪鏈，並注意保暖和相關交管措施，可多利用省道即時交通資訊及收聽警廣路況廣播。

合歡山昨起持續降雪，道路被白雪冰封覆蓋。圖／公路總局提供
合歡山昨起持續降雪，道路被白雪冰封覆蓋。圖／公路總局提供
合歡山昨起持續降雪，武嶺台被白雪冰封覆蓋。圖／讀者提供
合歡山昨起持續降雪，武嶺台被白雪冰封覆蓋。圖／讀者提供

合歡山 降雪 寒流

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