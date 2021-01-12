好冷！不到半個月內一連3個寒流 吳德榮：史無前例

受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，氣象局表示，東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區為局部短暫雨後多雲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨乾空氣逐漸南下，截至5時平地最低氣溫為苗栗銅鑼鄉6.4度，而各地區平地最低氣溫如下：北部約7度(新北五股區6.6度)，中部約7度(台中神岡區7.3度)，南部約8度(台南六甲區8.2度)，東部約8度(宜蘭三星鄉8.1度)。

吳德榮也提到，從跨年起連續3波冷空氣皆符合「寒流」標準；一個冬天有3波「寒流」並不特別，但不到半個月連續3波，就史無前例了。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天乾空氣南下，各地先後轉晴，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，夜間因「強輻射冷卻」作用，北台灣平地今晚即降至6度左右，明晨嘉義以北各地區平地的最低氣溫都在4至6度之間；要注意保暖、防寒害。今日各地氣溫：北部6至15度，中部7至18度，南部8至21度，東部7至18度。

吳德榮說，明天至周五(13至15日)大陸高壓東移影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣；明日白天北台灣高溫升至23度，中南部25度以上，日夜溫差皆超過15度。周四、五，氣溫逐日回升，仍為白天有「和煦冬陽」(各地高溫達25度以上)、夜間偏冷(低溫約在10至12度)的天氣；每日的日夜溫差常達15度之多，年長者及有心血管疾病者，要特別注意衣著的調整。

吳德榮表示，周六(16日)下半天東北季風南下，氣溫逐漸下降，迎風面轉有局部雨；周日(17日)北台天氣「濕冷」，氣溫持續下降，當晚北台灣平地最低氣溫約降至10度，下周一(18日)晨北台灣再降至9度左右，氣象局(公園路)的最低氣溫約可降至11度左右。故這波冷空氣目前模擬強度為「強烈大陸冷氣團(氣象局≦12度)」，但由於模式模擬的「不確定性」，未來是否會調強而成為連續第4波「寒流」，需持續觀察。