寒流來襲！洗澡到一半沒瓦斯 網曝「一動作」可再撐一下

近日受寒流影響，全台各地氣溫不斷下滑，更在多處高海拔地區已出現降雪的情況。而日前便有一名網友分享，在寒流來襲的天氣洗澡洗到一半沒瓦斯的心情，讓他直呼「真的冷死了」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文分享，在這種天氣最無奈的就是洗澡洗到一半兩桶瓦斯都沒有，讓他不知如何是好。此發文也引起不少網友回應關心，隨後原PO也更新近況表示「最後用飲水機裡的熱水解決了」，要眾多網友放心。

對此，也有不少留言分享自身的經歷，紛紛表示「懂感受，曾經也有寒流來襲，結果沒瓦斯了，只好咬牙沖冷水，隔天就感冒了」、「我用電熱水器，水不夠熱，洗澡冬天是戰鬥澡。印象霸王寒流來，我的電熱水器居然無法用蓮蓬頭，只能用接水洗澡」、「我剛剛也發生這樣的悲劇」。

更有網友非常具體的提出解決辦法，「（瓦斯桶）放平躺還可以撐一下（當過廚師三年的經驗）」、「飲水機應該還有一點熱水，洗重要部位應該夠」、「洗冷水才不會冷，吹過來的風都會覺得熱的」、「再買一桶5公升的當備用…永遠有備用不再擔心瓦斯忽然用盡」。