影／能回家就是好 關島人道與醫療包機載回47名旅客

由外交部駐關島台北經濟文化辦事處與關島當局協調促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運47名旅客抵達桃園機場，旅客中包括9名有醫療需求者，下機後經由一般入境檢疫程序通關後，分別依照規定執行入境檢疫程序或提供後續醫療服務。

1名滯留在塞班島的國人下機後說：「能回家就是好、爽！」也有1名國人接受檢疫官審查完檢疫程序離開前，特別祝福檢疫官「新年快樂」。部分旅客體態較大或者行動不便，提供地勤服務的桃園航勤特別調派電動車及輪椅，協助旅客辦理通關手續。

這班由中華航空公司派遣的人道與醫療包機，11日先後降落關島及塞班島接運旅客，於傍晚5時25分返抵桃園機場。據指出，包機上有47名旅客及13名機組員，共60人，其中有9人事前提出國際醫療專案入境申請。

據指出，搭乘關島包機入境的旅客，如果健康聲明中註明14天內曾有相關症狀，將在機場就地採檢，送集中檢疫所等待結果。其他旅客則是各自搭乘防疫車隊車輛回家或前往防疫旅館，展開14天的居家檢疫程序。

至於經過國際醫療專案申請入境旅客，若要在入境後立刻就醫，須事先與衛生局及醫療院所溝通確認。入境後檢疫人員也會再與地方衛生單位詢問讓旅客直接就醫，還是先入境，視病人需求而定。若沒有緊急醫療需求，會先執行居家檢疫，結束後再聯絡衛生單位安排就醫。