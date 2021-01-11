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影／能回家就是好 關島人道與醫療包機載回47名旅客

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。記者陳嘉寧／攝影
我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。記者陳嘉寧／攝影

由外交部駐關島台北經濟文化辦事處與關島當局協調促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運47名旅客抵達桃園機場，旅客中包括9名有醫療需求者，下機後經由一般入境檢疫程序通關後，分別依照規定執行入境檢疫程序或提供後續醫療服務。

1名滯留在塞班島的國人下機後說：「能回家就是好、爽！」也有1名國人接受檢疫官審查完檢疫程序離開前，特別祝福檢疫官「新年快樂」。部分旅客體態較大或者行動不便，提供地勤服務的桃園航勤特別調派電動車及輪椅，協助旅客辦理通關手續。

這班由中華航空公司派遣的人道與醫療包機，11日先後降落關島及塞班島接運旅客，於傍晚5時25分返抵桃園機場。據指出，包機上有47名旅客及13名機組員，共60人，其中有9人事前提出國際醫療專案入境申請。

據指出，搭乘關島包機入境的旅客，如果健康聲明中註明14天內曾有相關症狀，將在機場就地採檢，送集中檢疫所等待結果。其他旅客則是各自搭乘防疫車隊車輛回家或前往防疫旅館，展開14天的居家檢疫程序。

至於經過國際醫療專案申請入境旅客，若要在入境後立刻就醫，須事先與衛生局及醫療院所溝通確認。入境後檢疫人員也會再與地方衛生單位詢問讓旅客直接就醫，還是先入境，視病人需求而定。若沒有緊急醫療需求，會先執行居家檢疫，結束後再聯絡衛生單位安排就醫。

在新冠肺炎疫情爆發後，台灣與關島間的直航航班停飛，致部分國人滯留關島與塞班島，11日特別安排包機飛航，讓國人能夠及時返鄉，執行完居家檢疫程序後與家人歡度春節。

我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。圖為旅客下機後接受檢疫程序。記者陳嘉寧／攝影
我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。圖為旅客下機後接受檢疫程序。記者陳嘉寧／攝影
我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。1名體態較大的旅客下機後，桃園航勤公司特別調派電動車協助辦理入境通關程序。記者陳嘉寧／攝影
我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。1名體態較大的旅客下機後，桃園航勤公司特別調派電動車協助辦理入境通關程序。記者陳嘉寧／攝影
我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。記者陳嘉寧／攝影
我方與關島方面促成的人道與醫療包機，11日傍晚從關島及塞班島接運回47名我國籍與外籍旅客，其中9人有醫療需求。記者陳嘉寧／攝影

關島 桃園機場

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