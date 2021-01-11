寒害農損6876萬元 蓮霧、洋香瓜、高麗菜皆有損

沿著基隆河谷和蜿蜒的小山路，伴著峭壁瀑布潺潺的流水聲，來到已開坑有80多年歷史遺跡的三貂煤礦，一旁原為煤礦洞的入坑檢查室，由原本在金瓜石的「寬宿」山寓背包客棧老闆寬哥移居至此後，和徒弟思涵親自動手重新改裝建構而成的早餐專賣店。

2021-01-11 12:07