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寒害農損6876萬元 蓮霧、洋香瓜、高麗菜皆有損
台灣地區1月7日起受1月上旬寒流影響，造成農業災情，農委會農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到今天下午五時為止，農業產物估計損失6876萬元，其中以屏東縣損失6109萬元(占89%)最多，嘉義縣損失340萬元(占5%)，及台南市損失121萬元(占2%)較為嚴重。
農委會表示，農產損失估計6378萬元，其中，農作物被害面積362公頃，損害程度29％，換算無收穫面積104公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積264公頃，損害程度36％，換算無收穫面積95公頃，損失金額6190萬元，其次為洋香瓜、高麗菜、菠菜及大白菜等。
農委會表示，漁產損失方面，損失金額總計498萬元，受損漁產主要為午仔魚受損1公頃，受損金額150萬元，其次為虱目魚(專養)、龍虎斑、文蛤池混養的虱目魚、吳郭魚及金目鱸等。
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