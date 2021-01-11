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寒流席捲機車通勤族 心臟科醫師透露禦寒小撇步！

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
寒流發威，醫師呼籲留意保暖。 本報資料照片
寒流發威，醫師呼籲留意保暖。 本報資料照片

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，國內各地天氣寒冷，除了長輩及慢性病病人要注意保暖，冬天機車通勤族最是辛苦。衛福部國健署建議機車騎士應放慢速度，可穿戴手套及襪子、圍巾和口罩，並選擇具有防濕與防風功能的外套。加強保暖。

機車族需忍受低溫加上車速帶來的冷風，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主任王宗道表示，騎車時口、鼻暴露在外面，除戴口罩，建議可用圍巾稍微包圍住口鼻，避免接觸冷空氣；移動機車也算是一項運動，若出力時感覺胸悶、喘不過氣，應去醫院檢查。

國健署長王英偉提醒，強風造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度，穿著須保暖且具靈活度以免影響車輛操作的精準度，最外層可選擇具有防濕與防風功能等外套，穿戴手套及襪子、穿戴圍巾和口罩等，注意四肢與頭部保暖。

王英偉表示，低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作機會；長者、三高及心血管疾病患者特別是需要注意保暖，以嚴防因低溫及溫差過大，促發心血管疾病之急性發作。王英偉表示，若發現自己或親友出現下列心臟病及中風徵兆，請盡速就醫，爭取黃金搶救期。

●心臟病徵兆：突然胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、惡心、極度疲倦、頭暈或暈厥等，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很可能是心臟病急性發作，應立即就醫治療；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

●中風徵兆：中風口訣FAST（快、快、快）：「臉歪手垂大舌頭，記下時間快送醫」，辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間搶救急性中風。

「F」就是FACE：臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

「A」就是ARM：手垂：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂。

「S」就是SPEECH：大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

「T」就是TIME：記下時間、快打電話送醫：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，通知119緊急送醫，爭取治療的時間。

中風 保暖 患者

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