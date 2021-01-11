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永續環境施政成效全台評比 竹市台東澎湖敬陪末座

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

台灣環境保護聯盟今公布全台22縣市的永續環境施政成效，針對能源轉型、氣候變遷、公害防制、國土規畫等項目評量，台南市以外的五都因資源相對充沛及首長重視，都被評為最優的Ａ級；新竹市去年獲Ａ級，此次「大退步」掉到最差的Ｄ級，主因是風電及廚餘回收表現不佳且資料遲交，台東縣擬重啟焚化爐、澎湖縣不願參加評比，同樣都被列入Ｄ級。

台灣環盟連五年評價各縣市永續環境施政績效，邀請各領域專家及環團分組評比「一個城市是否永續」，依序分成Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四個等級，考核指標根據廿五項環境議題，包括推動節能、節電、再生能源發展，勤查廢氣、廢水、廢棄物、取締違章工廠、加強垃圾減量，以及保護農地、妥善規畫國土、是否提出減碳目標等。

根據最新評比結果，台灣環盟表示，台北市、台中市、新北市、高雄市、桃園市、屏東縣都被列為Ａ級，因為直轄市資源較充足且首長重視相關議題，相對表現較佳，其中台中市去年只有Ｂ級，今年躍升為前段班，台南市則相反從Ａ級降為Ｂ級。

新竹市、台東縣、澎湖縣被列為Ｄ級，台灣環盟分析，依照台電公布的各縣市風力發電裝置容量，新竹市仍有待努力，另新竹市垃圾中的廚餘量介於三成五至四成屬於偏高，加上評量資料遲交因此影響成績；台東縣是全台唯一表態「贊成核能」的縣市，對此立場予以尊重，但台東縣擬重啟焚化爐、廚餘回收成果也退步逾兩成；澎湖縣是唯一沒有繳交資料參與評比的縣市，且有優秀的風場卻未積極開發較為可惜。

外界關注廢棄物處理議題，台灣環盟表示，部分縣市仍有廢棄物偷埋農地、汙染土壤的新聞，而廚餘未能妥善回收再利用是廢棄物處理問題的核心之一，各縣市應加強推動分類、循環再利用，而非迷信焚化爐；另發現台中市、桃園市有較大規模都市開發，導致耕地及農地減少，且宜蘭縣仍有較多農舍，對於永續發展都頗為負面。

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