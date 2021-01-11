心衛社工服務增 蔣萬安：不宜以硬體設置思維看社安網

行政院於2018年核定「社安網1.0」，現又提出「社安網2.0」。時代力量立委王婉諭今與國民黨立委蔣萬安、民進黨立委洪申翰、吳玉琴，偕第一線社工人員和學者共同舉行「社安網2.0為何與實務脫節？如何建立跨專業的協力網絡」公聽會，盼在新計畫上路前，正視第一線工作人員的心聲。

公聽會中指出，「社安網2.0」使心衛社工業務範圍增加，納入合併自殺企圖個案的輔導，恐增加心衛志工負擔。

但衛福部表示，「社安網1.0」時，心衛社工服務對象為兒少保護、家庭暴力及性侵害事件加害人合併精神疾病者，精神疾病個案經常伴隨自殺，約占 15％。服務對象近一成被服務前有自殺企圖通報紀錄，如今工作範圍新增自殺企圖個案的輔導，案量應屬於合理範圍，目前心衛社工服務比為1比25，會依據個案數增加社工人數。

三總北投分院社工科主任胡聚名則表示，在沒有勾稽前，精神照護系統和自殺通報系統重疊者，若同時是家暴、性侵加害人及企圖自殺者，分別由兩組專業人員評估，確實可能造成案家被多次打擾。

但也有第一線工作者認為，精神和自殺評估屬於不同專業，個案所處狀態、需要不同，應是共案服務一段時間，做好跨網絡聯繫，再轉介給心衛志工。

新北市康復之友協會總幹事謝詩華表示，根本問題在於不同系統間的對話與合作，雖然衛福部提出合理量能的數字，但在現行問題情況下，要達成這個目標就有困難，新增合併自殺案例輔導，可能壓垮專業工作者。

立委蔣萬安則表示，「社安網2.0」核定兩百多億元，較「社安網1.0」投入的68億元，多出很多，但經費雖多，能否達到目的是重要課題。過去「社安網1.0」期間有57名心衛社工離職，平均在職僅7個月。他認為，不能由硬體設置的思維來看社安網，現在要擴大服務，必須思考是否有量能和專業承接。