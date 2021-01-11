快訊

夜闖舊軍眷村意外拍到「活春宮」 臉書直播主被判刑

心衛社工服務增 蔣萬安：不宜以硬體設置思維看社安網

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
時代力量立委王婉諭今與國民黨立委蔣萬安、民進黨立委洪申翰、吳玉琴，共同舉行「社安網2.0為何與實務脫節？如何建立跨專業的協力網絡」公聽會。 記者楊雅棠／攝影
時代力量立委王婉諭今與國民黨立委蔣萬安、民進黨立委洪申翰、吳玉琴，共同舉行「社安網2.0為何與實務脫節？如何建立跨專業的協力網絡」公聽會。 記者楊雅棠／攝影

行政院於2018年核定「社安網1.0」，現又提出「社安網2.0」。時代力量立委王婉諭今與國民黨立委蔣萬安、民進黨立委洪申翰、吳玉琴，偕第一線社工人員和學者共同舉行「社安網2.0為何與實務脫節？如何建立跨專業的協力網絡」公聽會，盼在新計畫上路前，正視第一線工作人員的心聲。

公聽會中指出，「社安網2.0」使心衛社工業務範圍增加，納入合併自殺企圖個案的輔導，恐增加心衛志工負擔。

但衛福部表示，「社安網1.0」時，心衛社工服務對象為兒少保護、家庭暴力及性侵害事件加害人合併精神疾病者，精神疾病個案經常伴隨自殺，約占 15％。服務對象近一成被服務前有自殺企圖通報紀錄，如今工作範圍新增自殺企圖個案的輔導，案量應屬於合理範圍，目前心衛社工服務比為1比25，會依據個案數增加社工人數。

三總北投分院社工科主任胡聚名則表示，在沒有勾稽前，精神照護系統和自殺通報系統重疊者，若同時是家暴、性侵加害人及企圖自殺者，分別由兩組專業人員評估，確實可能造成案家被多次打擾。

但也有第一線工作者認為，精神和自殺評估屬於不同專業，個案所處狀態、需要不同，應是共案服務一段時間，做好跨網絡聯繫，再轉介給心衛志工。

新北市康復之友協會總幹事謝詩華表示，根本問題在於不同系統間的對話與合作，雖然衛福部提出合理量能的數字，但在現行問題情況下，要達成這個目標就有困難，新增合併自殺案例輔導，可能壓垮專業工作者。

立委蔣萬安則表示，「社安網2.0」核定兩百多億元，較「社安網1.0」投入的68億元，多出很多，但經費雖多，能否達到目的是重要課題。過去「社安網1.0」期間有57名心衛社工離職，平均在職僅7個月。他認為，不能由硬體設置的思維來看社安網，現在要擴大服務，必須思考是否有量能和專業承接。

社工

延伸閱讀

社安網2.0擬一個月訪視個案4次 前線人員：造成困擾

驚人！近一周聲量 吳怡農大勝蔣萬安2.43倍

民進黨：蔣萬安不戴口罩、朱立倫勤握手 防疫最壞示範

吳怡農選北市主委 蔣萬安：這是綠營內部事務

相關新聞

天冷肉品消費需求高！ 豬肉以外 牛羊雞都賣得嚇嚇叫

政府開放萊克多巴胺豬肉進口，帶動國產豬肉需求價格逐漸攀升，農委會推估會一路漲到春節，每公斤平均批發價達80元高點；這幾波...

社安網2.0擬一個月訪視個案4次 前線人員：造成困擾

時代力量立委王婉諭今舉行公聽會，針對「社安網2.0」做討論。有第一線人員指出，社會安全網第二期計畫中，對自殺個案的關懷所...

高雄輕軌大南環段明通車 林欽榮有信心增2/3運量

高雄環狀輕軌大南環段預訂明午4點通車，全程12.8公里，由現行14站增為23站，票價不變。通車前夕，副市長林欽榮前往視察...

新婚夫妻攻雪霸賞雪度蜜月！3天走60公里山路「虐爆雙腳」

近日寒流一波波南下，全台各地氣溫急凍，高山地區也降下白雪，讓不少人興奮上山追雪。有網友選擇「攻百岳度蜜月」，一對新婚夫妻直奔雪山山脈的大霸尖山，3天走了60多公里的山路，從照片看到雪白色的大霸尖山相當壯觀。其他網友說，「這肯定是畢生難忘的蜜月旅行」。

打卡還要挑對時間！雙心池塘不是每天都拍得到

一場疫情已經經過一年，台灣人很幸福還能國旅，這回《行遍天下》往南前進彰化，到最花的小鎮銀行為地球存下一棵樹，再到300多歲老樹下許下疫情快結束的心願，繼續旅行下去。

圓一場人生的夢 在礦坑口開無菜早午餐配火車山景

沿著基隆河谷和蜿蜒的小山路，伴著峭壁瀑布潺潺的流水聲，來到已開坑有80多年歷史遺跡的三貂煤礦，一旁原為煤礦洞的入坑檢查室，由原本在金瓜石的「寬宿」山寓背包客棧老闆寬哥移居至此後，和徒弟思涵親自動手重新改裝建構而成的早餐專賣店。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。