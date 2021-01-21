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年終獎金Coming Soon！你的獎金有存好存滿存對了嗎？

撰文 / 曾俊林

圖／中央存款保險公司 提供
圖／中央存款保險公司 提供

年節近了 年終獎金也不遠了
隨著年節氣息越來越濃厚，同時也提醒大家馬上就要迎來歲末年終發獎金的時刻啦！今年受疫情影響，帶來全球經濟景氣大波動，一年辛苦打拼成果換得的年終獎金更顯珍貴，如何聰明運用、存好存滿更是重要，年末正是好時機重新檢視自己的理財存錢規劃，是否安全有保障！

大戶分散風險 小資保本息 每家要保金融機構每人存款合計最高保額新臺幣300萬元
年末領到獎金犒賞自己一番後，許多人會選擇投入投資或存入存款帳戶，中央存款保險公司提醒投資人，聰明理財，也要懂得分散風險。選擇將獎金存下來，是最穩定、風險最低的理財方式。但你知道要怎麼存才能存得安心嗎？
首先要瞭解什麼是存款保險！

一、存款保險是由中央存款保險公司辦理，該公司是政府持股100%的「國營機構」，對每一存款人在同一要保機構之存款提供最高保障額度新臺幣300萬元的保障。保障範圍包括新臺幣存款、外幣存款、郵政儲金的本金及利息。

二、存款保險是不以營利為目的的政策性保險，保險費由要保金融機構支付給中央存款保險公司，存款人不需要支付任何費用。而一般儲蓄險、年金保險等商業性保險，並非存款保險的保障範圍，且民眾需要自己付費。

三、加入存款保險的金融機構，都有中央存款保險公司所核發的「參加存款保險金融機構」標示牌供民眾辨識，民眾也可以上網站查詢名單(https://www.cdic.gov.tw)。目前銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部，及中華郵政公司等400家金融機構都已經參加存款保險。

四、民眾如想進一步瞭解自己的存款受保障情形，可利用中央存款保險公司網站提供之保額試算工具「神機妙算」(https://www.cdic.gov.tw/main_estimate/estimate.aspx)，並將存款妥適配置，例如可將超過最高保額新臺幣300萬元以上的存款分別存放在不同要保金融機構，或選擇經營體質良好的要保金融機構，作為往來對象。

年終獎金存好存滿 夢想幸福多一分保障
年終獎金不僅是對自己一年辛勞的肯定，也是實現夢想與未來計畫的基石。趁著大豐收時，瞭解存款保險對自己的保障，也為迎向2021奠定更踏實安穩的步伐！(廣告)

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