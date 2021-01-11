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春節返鄉潮防疫旅館量能吃緊 觀光局：近期可增4600房

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部觀光局表示，目前各縣市輔導業者加入防疫旅館，近期已可增加近4600房。本報資料照片
交通部觀光局表示，目前各縣市輔導業者加入防疫旅館，近期已可增加近4600房。本報資料照片

春節返鄉人潮暴增，防疫旅館一房難求，交通部觀光局表示，已掌握春節前返台班入境人數及居家檢疫人數，並於1月7日與六都直轄市政府開會共商增加防疫旅宿量能，規劃現行補助防疫旅宿業者外，另採取合意短期使用方式，快速增加各縣市防疫旅宿量能。

交通部觀光局表示，目前各縣市輔導業者加入防疫旅館，近期已可增加近4600房。

觀光局表示，1月8日邀集觀光旅館業者及旅館業公會召開「增加防疫旅宿量能研商會議」，鼓勵業者加入防疫旅館，另針對短租方式徵詢業者意見，其中以中小型提供客房為主的業者較有意願，大型具餐飲及宴會業務規模較大的國際觀光旅館業者則表達會評估；至於返回防疫家人入住方案優惠方案部分，大部分的業者均願意參與響應。

觀光局說，有關返回防疫家人入住方案優惠，包括雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、老爺大酒店、國聯大飯店、晶華飯店、台北君悅酒店、西華大飯店、台北凱薩大飯店、神旺大飯店、康華飯店及福容等多家飯店等均提出優惠，折扣最高達原價2折，初步統計提供約6950間房住宿優惠。

觀光局表示，至於一般旅館部分，新北市、桃園市、台中市、高雄市旅館公會理事長表示，所轄業者也推出相同優惠住房方案，總計觀光旅館與一般旅館提供優惠住房方案逾萬房，因此，目前防疫旅館及住宿優惠方案的旅館量能，尚可因應返國居家檢疫及其家人入住需求。

觀光局 防疫旅館

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