工會籲開放勞檢陪同權勿成打手 勞部:視專業性開放
由台灣鐵路產業工會等30個工會聯合團體，今天下午齊聚勞動部前舉行「勞檢制度一退再退！勞動部勿成資方打手！」記者會，呼籲勞動部即刻開放產職業工會勞檢陪同權，陪檢代表由工會自行決定。勞動部回應，勞動部已請各勞動檢查機構，對於涉及專業技術或產業性質較為特殊者，得依規定邀請產、職業工會代表及專家學者參與。
記者會上，工會代表演出行動劇，諷刺勞動部長許銘春與資本家勾肩搭背限縮陪檢權。
依勞動檢查法規定，勞動檢查員進入事業單位進行檢查時，應告知雇主及工會，並請其派員陪同，勞動部於2018年9月11日函釋，陪同檢查工會指企業工會。勞動部指出，企業工會為企業勞工組成，由企業工會指派該企業勞工代表陪同檢查，既尊重工會指派人選，也減少陪同檢查爭議。
台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵班表複雜，若無產職工會代表陪同，勞檢員根本無法找出違規事項。台大醫院企業工會代表則說，醫師工作忙碌，勞檢時企業工會代表可能無法放下手邊病人，現在又限縮不可由產職工會代表陪同，幾乎是排除工會陪檢。
對此，勞動部回應，有關產、職業工會訴求參與勞動檢查機制，勞動部已請各勞動檢查機構，如對於涉及專業技術或產(職)業性質較為特殊認有鑑定必要者，得依勞動檢查法第23條規定，邀請產、職業工會代表及專家學者參與。
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