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天冷肉品消費需求高！ 豬肉以外 牛羊雞都賣得嚇嚇叫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
政府開放萊克多巴胺豬肉進口，帶動國產豬肉需求價格逐漸攀升，農委會推估會一路漲到春節，每公斤平均批發價達80元高點。本報資料照片
政府開放萊克多巴胺豬肉進口，帶動國產豬肉需求價格逐漸攀升，農委會推估會一路漲到春節，每公斤平均批發價達80元高點。本報資料照片

政府開放萊克多巴胺豬肉進口，帶動國產豬肉需求價格逐漸攀升，農委會推估會一路漲到春節，每公斤平均批發價達80元高點；這幾波寒流來襲，肉品消費增多，除了豬肉以外，包括牛肉、雞肉、羊肉銷量都增加，帶動價格上揚；羊肉價格更是逆勢成長，價格創20年來新高點。

拾貳月羊肉總經理李維勝表示，今年羊肉非常熱銷，除了疫情影響，國人愛用國貨的風氣也偶助益，再加上這幾波寒流催化，國產羊肉銷量反而逆勢成長，羊肉價格創下20年來最高紀錄，每公斤平均批發價來到400元，三個月前每公斤平均批發價約260、270元左右，平均差不多250元；這兩州每公斤平均批發價360元，最高點是400元；天氣冷消費者愛吃羊肉，每一家國產羊肉爐的生意都賣得嚇嚇叫。

根據中央畜產會得資料顯示，煮雞湯的指標性禽肉紅羽土雞每台斤平均批發價45、46元，但零售價已經漲翻天，今天傳統市場休市，上周末傳統市場，單一支仿土雞腿售價200元，直逼春節前的節慶行情；批發價持續攀升中，零售價早已大漲，推估與天冷、湯品需求增加有關；農委會表示，會持續觀察目前土雞的市場供需。

芸彰牧場場長張志名表示，天氣冷肉類需求量大增，各式肉品都賣得不錯，牛肉的消費量確實略微增加，但主要是因為國旅大爆發，以及天氣冷需求高的因素影響，與豬肉效應沒太大關係，整體國產牛肉的批發下維持平盤，並沒有太大起伏。

農委會 傳統市場

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