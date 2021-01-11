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盼促進台語傳承 游錫堃吟唱台語漢詩

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「傷心身外一無餘，剩得蕭條數卷書，兒女遺孤猶在讀，親朋同志痛何如。」立法院長游錫堃11日中午在邀請台語漢詩吟唱教學老師的餐敘中，以台語吟唱漢詩。他表示，過去國民黨執政時，推行國語、禁說方言，導致台灣本土語言大量失傳，希望透過推廣「台語漢詩吟唱」，吸引更多年輕人學習台語，促進台語傳承。

游錫堃表示，「母語斷，文化滅」，任何文化在地球上消失，都是人類共同的損失；遺憾的是1950年代，當國際開始意識到語言的價值，積極重視少數民族語言保存的時候，台灣反其道而行，實施「推行國語」政策、禁說方言，導致台語、客語、原住民語等本土語言大量流失，連源自東亞文明唐、宋珍貴的中古漢音的台語漢詩吟唱，也幾乎失傳。

「台語是一個美麗而有深度、有歷史的語言。」游錫堃提到，台語具豐富的「八音」，其中又有一般日常交談用的「白話音」，與讀書用的「文讀音」，不但富含古典詩詞的平仄韻律之美，比起儒家文化圈任何語言，保存更多的唐宋中古音元素，是台灣獨特的漢文化底蘊，漢詩吟唱更是台灣傲視華文區、獨步全球的瑰寶。

游錫堃致詞後，現場吟唱兩首七言絕句，包括江蘇進士錢振鍠的〈弔簡大獅〉：「痛絕英雄瀝血時，海潮山湧泣蛟螭，他年國史傳忠義，莫忘台灣簡大獅。」及蔣渭水逝世時，其戰友張晴川所寫的〈弔蔣渭水〉：「傷心身外一無餘，剩得蕭條數卷書，兒女遺孤猶在讀，親朋同志痛何如。」

灘音吟社社長洪世謀致詞時則表示，以台、客語吟誦唐詩能保留唐宋中古音的元素，讓大家體會漢語詩詞的文化之美，並現場吟唱漢武帝的〈秋風辭〉：「秋風起兮白雲飛，草木黃落兮雁南歸。蘭有秀兮菊有芳，懷佳人兮不能忘。泛樓船兮濟汾河，橫中流兮揚素波。簫鼓鳴兮發棹歌，歡樂極兮哀情多。少壯幾時兮奈老何！」

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台語 語言 游錫堃

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