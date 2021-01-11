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認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

機車族防寒護心 車速放慢頭頸四肢要保暖

中央社 / 台北11日電

天氣急凍，國健署今天提醒，長者、三高及心血管疾病患者務必防寒，機車族也是高風險群，強風會讓體溫流失，騎車應放慢速度，穿防濕、防風外套，且注意頭頸部及四肢保暖

衛生福利部國民健康署發布新聞稿指出，1月12日受到強烈大陸冷氣團影響及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今年寒流再三襲台，民眾注意保暖，特別是長者、三高及心血管疾病患者，務必做好防寒措施，以嚴防因低溫及溫差過大，促發心血管疾病急性發作，千萬別輕忽低溫對身體健康的影響。

除了長輩及慢性病病人要注意保暖，國健署也提醒，天寒對機車通勤族也很辛苦，尤其強風會造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度，且穿著須保暖且具靈活度，以免影響車輛操作的精準度，最外層可選擇具有防濕與防風功能等外套，注意四肢保暖（如穿戴手套及襪子等）及頭頸部保暖（穿戴圍巾和口罩等）。

低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病中風急性發作的機會，民眾如發現自己或親友出現心臟病及中風徵兆，請盡速就醫，爭取黃金搶救期。

國健署指出，心臟病徵兆包含突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該立即就醫接受治療，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，一樣要注意；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

至於中風徵兆，則牢記FAST（快、快、快）中風口訣，「臉歪手垂大舌頭 記下時間快送醫」，用來辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間搶救急性中風。

保暖 中風 心臟病

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